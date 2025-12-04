Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги

Житомирское «Полесье» продолжает искать варианты для усиления состава во время зимнего трансферного окна, чтобы продолжить борьбу за самые высокие места.

По информации источника, «волки» заинтересованы в услугах 22-летнего защитника Бориса Лотоцкого, который выступает во Второй лиге за «Ниву». Украинский футболист присоединился к винницкой команде в марте нынешнего года на правах свободного агента, а теперь является ее капитаном.

В нынешнем сезоне Лотоцкий провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Контракт защитника истекает в июне 2027 года. Борис имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, где непродолжительное время играл в составе одесского «Черноморца».

«Полесье» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 баллов. В ближайшем матче, который состоится 7 декабря, подопечные Руслана Ротаня сыграют против львовского «Руха».