Ради Динамо. Ингулец решил вернуться из отпуска уже в январе

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров Первой лиги – «Ингулец», как никогда рано вернется из отпуска – 18 января. Это связано с выходом подопечных Василия Кобина в четвертьфинал Кубка Украины, где они в начале марта встретятся в Киеве с «Динамо».

По имеющейся информации, петровцы первые два спарринга в новом году проведут с клубом Второй лиги «Пенуэл» и представителем УПЛ – «Полтавой», соответственно, 26 января и 6 февраля. Затем запланирован сбор в одной из западных областей Украины.

В настоящее время на трансфер выставлены Никита День, Александр Пятов, Сергей Кисленко и Валерий Сад (к двоим последним проявляет интерес клуб Первой лиги «Пробой»).

Не исключено, что уже в январе ряды «Ингульца» покинут еще два игрока, но среди них нет одного из лучших бомбардиров Первой лиги Виталия Фарасенко.

Пока что в активе футболистов «Ингульца» 36 очков, благодаря чему они занимают четвертое место в Первой лиге, а следующий календарный матч проведут 21 марта с «Подольем».

Ранее сообщалось, что игроки «Ингульца» хотят уйти из клуба.