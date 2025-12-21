Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ сообщили об изменениях в аттестации профессиональных клубов
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 19:10 |
315
0

В УАФ сообщили об изменениях в аттестации профессиональных клубов

Изменения ожидаются и для клубов УПЛ

21 декабря 2025, 19:10 |
315
0
В УАФ сообщили об изменениях в аттестации профессиональных клубов
ФК Шахтер

Украинская ассоциация футбола сообщила о проведении в Доме футбола ряда запланированных мероприятий по вопросам аттестации (лицензирования) футбольных клубов в процессе получения допуска к клубным соревнованиям сезона-2026/2027.

2–3 декабря был проведен семинар-совещание по актуальным вопросам аттестации (лицензирования) в процессе получения допуска к клубным соревнованиям УПЛ/УЕФА сезона-2026/2027.

4 декабря аналогичное мероприятие состоялось для клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, которые находятся в процессе получения допуска к клубным соревнованиям Первой/Второй лиги ПФЛ сезона-2026/2027.

10 декабря семинар-совещание объединил любительские клубы, которые изъявили желание пройти процедуру аттестации в процессе получения допуска к клубным соревнованиям Второй лиги ПФЛ сезона-2026/2027 на основании спортивных результатов первой команды (повышение в классе соревнований).

11 декабря состоялся семинар-совещание для клубов-участников Всеукраинских соревнований по футболу среди женщин, которые находятся в процессе получения допуска к клубным соревнованиям под эгидой УАФ/УЕФА среди женщин сезона-2026/2027.

Важнейшим событием каждого из этих мероприятий стала презентация обновленной редакции Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ (издание 2025 года), Регламента по аттестации футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины (издание 2025 года) и Регламента по аттестации футбольных клубов Элит-лиги среди женщин.

Наиболее дискуссионными вопросами были: утвержденный курс реформ в системе соревнований детско-юношеского, женского и девичьего футбола, необходимость внедрения дополнительных программ для повышения уровня тренерских квалификаций, а также специфика правовых взаимоотношений с ДЮСШ в контексте обязательных платежей за подготовку юных футболистов и футболисток.

Особое внимание было уделено новым вызовам для клубов украинского топ-дивизиона, которые будут касаться молодежного футбола (обязательное наличие с сезона-2026/2027 команды U-21, а также требование постепенной интеграции детско-юношеских команд U-10–U-17 в структуру клуба, который хочет быть участником соревнований УПЛ).

В ходе работы семинаров-совещаний представители клубов активно подключались к обсуждению вопросов деятельности в секторе женского и девичьего футбола, в частности в концептуальном видении будущей стратегии развития женского и девичьего футбола УАФ.

Отдельным блоком важнейших вопросов была рассмотрена финансовая устойчивость клубов, защита долгосрочной стабильности в условиях сегодняшнего дня, в том числе соответствие клубов, в частности тех, которые претендуют на участие в европейских клубных соревнованиях УЕФА, базовым правилам финансового менеджмента и транспарентности.

Участники семинаров получили содержательную информацию от экспертов по критериям социальной и экологической устойчивости, спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным и финансовым критериям. Каждый представитель клуба имел возможность высказать свое мнение и активно дискутировать относительно последних изменений регламентных норм аттестации (лицензирования) футбольных клубов.

По теме:
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Экс-игрок сборной и известный нападающий. Черноморец покинут лидеры команды
Форвард Левого Берега склоняется к переходу в Агробизнес из-за Чижевского
регламент регламент УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу U-21
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20 декабря 2025, 17:43 7
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами

Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе

«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20 декабря 2025, 23:26 1
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко

Андрея ждут в Чернигове

Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Футбол | 21.12.2025, 11:10
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Вильярреал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21.12.2025, 16:33
Вильярреал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
19.12.2025, 20:47
Футбол
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем