В УАФ сообщили об изменениях в аттестации профессиональных клубов

Украинская ассоциация футбола сообщила о проведении в Доме футбола ряда запланированных мероприятий по вопросам аттестации (лицензирования) футбольных клубов в процессе получения допуска к клубным соревнованиям сезона-2026/2027.

2–3 декабря был проведен семинар-совещание по актуальным вопросам аттестации (лицензирования) в процессе получения допуска к клубным соревнованиям УПЛ/УЕФА сезона-2026/2027.

4 декабря аналогичное мероприятие состоялось для клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, которые находятся в процессе получения допуска к клубным соревнованиям Первой/Второй лиги ПФЛ сезона-2026/2027.

10 декабря семинар-совещание объединил любительские клубы, которые изъявили желание пройти процедуру аттестации в процессе получения допуска к клубным соревнованиям Второй лиги ПФЛ сезона-2026/2027 на основании спортивных результатов первой команды (повышение в классе соревнований).

11 декабря состоялся семинар-совещание для клубов-участников Всеукраинских соревнований по футболу среди женщин, которые находятся в процессе получения допуска к клубным соревнованиям под эгидой УАФ/УЕФА среди женщин сезона-2026/2027.

Важнейшим событием каждого из этих мероприятий стала презентация обновленной редакции Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ (издание 2025 года), Регламента по аттестации футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины (издание 2025 года) и Регламента по аттестации футбольных клубов Элит-лиги среди женщин.

Наиболее дискуссионными вопросами были: утвержденный курс реформ в системе соревнований детско-юношеского, женского и девичьего футбола, необходимость внедрения дополнительных программ для повышения уровня тренерских квалификаций, а также специфика правовых взаимоотношений с ДЮСШ в контексте обязательных платежей за подготовку юных футболистов и футболисток.

Особое внимание было уделено новым вызовам для клубов украинского топ-дивизиона, которые будут касаться молодежного футбола (обязательное наличие с сезона-2026/2027 команды U-21, а также требование постепенной интеграции детско-юношеских команд U-10–U-17 в структуру клуба, который хочет быть участником соревнований УПЛ).

В ходе работы семинаров-совещаний представители клубов активно подключались к обсуждению вопросов деятельности в секторе женского и девичьего футбола, в частности в концептуальном видении будущей стратегии развития женского и девичьего футбола УАФ.

Отдельным блоком важнейших вопросов была рассмотрена финансовая устойчивость клубов, защита долгосрочной стабильности в условиях сегодняшнего дня, в том числе соответствие клубов, в частности тех, которые претендуют на участие в европейских клубных соревнованиях УЕФА, базовым правилам финансового менеджмента и транспарентности.

Участники семинаров получили содержательную информацию от экспертов по критериям социальной и экологической устойчивости, спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным и финансовым критериям. Каждый представитель клуба имел возможность высказать свое мнение и активно дискутировать относительно последних изменений регламентных норм аттестации (лицензирования) футбольных клубов.