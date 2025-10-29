Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Чемпионат Италии
Рома
29.10.2025 19:30 – FT 2 : 1
Парма
Италия
29 октября 2025, 21:27 | Обновлено 29 октября 2025, 21:35
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице

В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября римская Рома обыграла Парму в матче девятого тура Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в столице Италии и завершился со счетом 2:1 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй гол для хозяев противостояния забил украинский форвард Артем Довбик. Артем начал встречу в резерве и вышел на поле на 73-й минуте, а уже на 81-й сумел поразить ворота соперников.

Первый мяч для римлян в этой игре положил Марио Эрмоссо, а у гостей единственный гол оформил Алессандро Чиркати.

Благодаря этой победе Рома набрала 21 очков и сравнялась с лидером Наполи в таблице Серии А – неаполитанцы идут на первой позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.

В параллельных матчах Комо переиграл Верону 3:1, а Ювентус с идентичный счетом (3:1) справился с Удинезе. Ювентус выиграл первый же матч после отставки Игора Тудора.

Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября

Рома – Парма – 2:1

Голы: Эрмосо, 63, Довбик, 81 – Чиркати, 86

Комо – Верона – 3:1

Голы: Дувикас, 9, Пош, 62, Войвода, 90+2 – Сердар, 25

Ювентус – Удинезе – 3:1

Голы: Влахович, 5 (пен.), Гатти, 67, Йылдыз, 90+6 (пен.) – Дзаньоло, 45+1

Артем Довбик Рома Рим Парма Ювентус Удинезе Комо Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Віталій Ткачук
Симпатизую Пармі ще з кінця 90-х. Там класні гравці були. Але добре що Артем себе проявив. Цього сезону ще жодного матчу Роми не дивився, треба буде глянути: чи по справі Довбика списують, чи там комплексна проблема.
