Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе
29 октября римская Рома обыграла Парму в матче девятого тура Серии А 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в столице Италии и завершился со счетом 2:1 в пользу волков.
Второй гол для хозяев противостояния забил украинский форвард Артем Довбик. Артем начал встречу в резерве и вышел на поле на 73-й минуте, а уже на 81-й сумел поразить ворота соперников.
Первый мяч для римлян в этой игре положил Марио Эрмоссо, а у гостей единственный гол оформил Алессандро Чиркати.
Благодаря этой победе Рома набрала 21 очков и сравнялась с лидером Наполи в таблице Серии А – неаполитанцы идут на первой позиции благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.
В параллельных матчах Комо переиграл Верону 3:1, а Ювентус с идентичный счетом (3:1) справился с Удинезе. Ювентус выиграл первый же матч после отставки Игора Тудора.
Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября
Рома – Парма – 2:1
Голы: Эрмосо, 63, Довбик, 81 – Чиркати, 86
Комо – Верона – 3:1
Голы: Дувикас, 9, Пош, 62, Войвода, 90+2 – Сердар, 25
Ювентус – Удинезе – 3:1
Голы: Влахович, 5 (пен.), Гатти, 67, Йылдыз, 90+6 (пен.) – Дзаньоло, 45+1
