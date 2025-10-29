29 октября украинский форвард Артем Довбик отметился голом за римскую Рому в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма.

Довбик вышел на поле на 73-й минуте и уже на 81-й поразил ворота соперников. В итоге волки выиграл поединок со счетом 2:1.

Для Довбика этот гол стал вторым в текущем сезоне. На его счету также один ассист.

Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября

Рома – Парма – 2:1

Голы: Эрмосо, 63, Довбик, 81 – Чиркати, 86

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эрмосо, 63 мин.

ГОЛ! 2:0 Довбик, 81 мин.

ГОЛ! 2:1 Чиркати, 86 мин.