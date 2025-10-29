Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Парма – 2:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Рома
29.10.2025 19:30 – FT 2 : 1
Парма
Италия
Рома – Парма – 2:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

Рома – Парма – 2:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября украинский форвард Артем Довбик отметился голом за римскую Рому в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма.

Довбик вышел на поле на 73-й минуте и уже на 81-й поразил ворота соперников. В итоге волки выиграл поединок со счетом 2:1.

Для Довбика этот гол стал вторым в текущем сезоне. На его счету также один ассист.

Для Довбика этот гол стал вторым в текущем сезоне. На его счету также один ассист.

Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября

Рома – Парма – 2:1

Голы: Эрмосо, 63, Довбик, 81 – Чиркати, 86

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эрмосо, 63 мин.

ГОЛ! 2:0 Довбик, 81 мин.

ГОЛ! 2:1 Чиркати, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Чиркати (Парма), асcист Адриан Бенедычак.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Рома), асcист Пауло Дибала.
Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Парма Марио Эрмосо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
