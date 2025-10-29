Рома – Парма – 2:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26
29 октября украинский форвард Артем Довбик отметился голом за римскую Рому в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма.
Довбик вышел на поле на 73-й минуте и уже на 81-й поразил ворота соперников. В итоге волки выиграл поединок со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Довбика этот гол стал вторым в текущем сезоне. На его счету также один ассист.
Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября
Рома – Парма – 2:1
Голы: Эрмосо, 63, Довбик, 81 – Чиркати, 86
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Эрмосо, 63 мин.
ГОЛ! 2:0 Довбик, 81 мин.
ГОЛ! 2:1 Чиркати, 86 мин.
События матча
