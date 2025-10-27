Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
29.10.2025 19:30 - : -
Парма
Италия
27 октября 2025, 20:56 | Обновлено 27 октября 2025, 21:00
Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября поединок 9-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 29 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Парма».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Парма
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сразу три гранда Серии А нацелились на защитника Баварии
Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе
Известны подробности по травме Де Брюйне. Все серьезно
Рома Рим Парма чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик смотреть онлайн
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
