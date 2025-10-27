Италия27 октября 2025, 20:56 | Обновлено 27 октября 2025, 21:00
Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября поединок 9-го тура итальянской Серии А
В среду, 29 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Парма».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.


