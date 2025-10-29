Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
29 октября 2025, 12:32
Рома – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 октября и начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября на Стадио Олимпико пройдет матч 9-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Пармой. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Рома

Команда давно уже не может вернуться в Лигу чемпионов. Неплохим был шанс в прошлом сезоне, когда Раньери чуть не выдал новое футбольное чудо. Но, выведя подопечных из ямы, куда их загнали предшественники, Де Росси и Юрич, все-таки Клаудио минимально, в одно очко, уступил в борьбе за четвертое место Ювентусу.

Летом на тренерский пост пришел Гасперини. Понятно, что это должно быть начало многолетнего сотрудничества, и сейчас игра только перестраивается, и осечек хватает. Чего стоит Лига Европы, где, начав с победы, потом итальянцы выиграли дважды кряду. Но зато в Серии А, даже мало забивая (все-таки не зря Довбика так сильно критикуют, как, впрочем, и его конкурента, Фергюсона), столичный клуб с шестью победами идет наравне с чемпионом, Наполи, опережая остальных конкурентов.

Парма

Команда провела несколько лет в Серии В - Буффон, вернувшись туда, где начинал, так и не дождался подъема. Он случился только в 2024-м году. Для начала, получилось выиграть борьбу за то, чтобы сохранить место уже там. В итоге набрали всего 36 очков, но и этого хватило, чтобы не просто справиться с задачей, но и закончить на шестнадцатой позиции. Да и у Кальяри, что был на ступеньку выше, было такое же количество баллов.

Летом на роль главного тренера позвали Карлоса Куэсту, и это для него первый такой опыт. Пока что молодой испанец справляется удовлетворительно: сумел пройти в пенальти Пескару и Специю, но в Серии А пока что обыграл только Торино. Правда, еще в четырех поединках были ничьи, в том числе оформили 0:0 с обоими последними соперниками, Дженоа на выезде и Комо дома, что позволяет балансировать над зоной вылета.

Статистика личных встреч

В пяти из шести крайних очных поединках выиграл столичный гранд при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,82).

