Гасперини оценил игру Довбика в матче Ромы, в котором украинец забил гол

Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об игре форварда Артема Довбика в матче девятого тура Серии А против Пармы (2:1), в котором украинец забил гол на 81-й минуте:

«Довбик растет в физическом плане. После всем известных пенальти у него был большой шанс во Флоренции, отличный шанс против Интера. У него уже было несколько возможностей забить гол, но сегодняшний мяч был очень красивым.

И его вклад в игру также значительно вырос. Мы работаем над этим, давая ему всю необходимую поддержку. Фергюсон? У Эвана была проблема с лодыжкой, которая уже болела в последние недели. Он получил сильное растяжение, вероятно, вывих, и не мог больше оставаться на поле».

Довбик забил первый гол за последний месяц. В сезоне 2025/26 у Артема 11 поединков во всех турнирах в футболке волков, два мяча и один ассист.

