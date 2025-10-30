Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гасперини оценил игру Довбика в матче Ромы, в котором украинец забил гол
Чемпионат Италии
Рома
29.10.2025 19:30 – FT 2 : 1
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 октября 2025, 07:50 |
1952
0

Гасперини оценил игру Довбика в матче Ромы, в котором украинец забил гол

29 октября римляне переиграли Парму 2:1 в поединке Серии А, Артем отличился на 81-й минуте

30 октября 2025, 07:50 |
1952
0
Гасперини оценил игру Довбика в матче Ромы, в котором украинец забил гол
ФК Рома. Джан Пьеро Гасперини и Артем Довбик

Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об игре форварда Артема Довбика в матче девятого тура Серии А против Пармы (2:1), в котором украинец забил гол на 81-й минуте:

«Довбик растет в физическом плане. После всем известных пенальти у него был большой шанс во Флоренции, отличный шанс против Интера. У него уже было несколько возможностей забить гол, но сегодняшний мяч был очень красивым.

И его вклад в игру также значительно вырос. Мы работаем над этим, давая ему всю необходимую поддержку. Фергюсон? У Эвана была проблема с лодыжкой, которая уже болела в последние недели. Он получил сильное растяжение, вероятно, вывих, и не мог больше оставаться на поле».

Довбик забил первый гол за последний месяц. В сезоне 2025/26 у Артема 11 поединков во всех турнирах в футболке волков, два мяча и один ассист.

Видеообзор матча Рома – Парма (2:1)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Чиркати (Парма), асcист Адриан Бенедычак.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Рома), асcист Пауло Дибала.
По теме:
ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому
Определена оценка Малиновского за проигранный матч Дженоа в Серии A
Пиза – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Парма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:24 8
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29 октября 2025, 16:44 39
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26

Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30.10.2025, 06:22
Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится
Футбол | 29.10.2025, 23:23
Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится
Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:34
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 1
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 7
Футбол
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
28.10.2025, 11:11 3
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 5
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 274
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем