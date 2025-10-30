Гасперини оценил игру Довбика в матче Ромы, в котором украинец забил гол
29 октября римляне переиграли Парму 2:1 в поединке Серии А, Артем отличился на 81-й минуте
Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об игре форварда Артема Довбика в матче девятого тура Серии А против Пармы (2:1), в котором украинец забил гол на 81-й минуте:
«Довбик растет в физическом плане. После всем известных пенальти у него был большой шанс во Флоренции, отличный шанс против Интера. У него уже было несколько возможностей забить гол, но сегодняшний мяч был очень красивым.
И его вклад в игру также значительно вырос. Мы работаем над этим, давая ему всю необходимую поддержку. Фергюсон? У Эвана была проблема с лодыжкой, которая уже болела в последние недели. Он получил сильное растяжение, вероятно, вывих, и не мог больше оставаться на поле».
Довбик забил первый гол за последний месяц. В сезоне 2025/26 у Артема 11 поединков во всех турнирах в футболке волков, два мяча и один ассист.
