29 октября украинский форвард римской Ромы Артем Довбик отличился в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма (2:1).

Довбик начал встречу в резерве и вышел на поле на 73-й, а спустя восемь минут поразил ворота соперников.

Для Артема этот гол стал первым за последний месяц и вторым в текущем сезоне. На счету Артема также есть один ассист.

ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому