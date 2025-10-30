Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому
Италия
30 октября 2025, 07:38
ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому

Смотрите фотогалерею празднования Артема после гола в ворота Пармы в матче Серии А

ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 октября украинский форвард римской Ромы Артем Довбик отличился в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма (2:1).

Довбик начал встречу в резерве и вышел на поле на 73-й, а спустя восемь минут поразил ворота соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Артема этот гол стал первым за последний месяц и вторым в текущем сезоне. На счету Артема также есть один ассист.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей празднования Довбика после забитого гола в ворота Пармы!

ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому

Артем Довбик празднование фото фотогалерея эмоции Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
