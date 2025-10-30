ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому
Смотрите фотогалерею празднования Артема после гола в ворота Пармы в матче Серии А
29 октября украинский форвард римской Ромы Артем Довбик отличился в матче девятого тура Серии А 2025/26 против команды Парма (2:1).
Довбик начал встречу в резерве и вышел на поле на 73-й, а спустя восемь минут поразил ворота соперников.
Для Артема этот гол стал первым за последний месяц и вторым в текущем сезоне. На счету Артема также есть один ассист.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей празднования Довбика после забитого гола в ворота Пармы!
