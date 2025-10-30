Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец дебютировал за Унион и ассистом принес команде победу в Кубке
Кубок Германии
Унион Берлин
29.10.2025 21:45 – FT 2 : 1
Арминия
Кубок Германии
30 октября 2025, 00:27 | Обновлено 30 октября 2025, 00:47
241
0

Украинец дебютировал за Унион и ассистом принес команде победу в Кубке

Богданов вышел на 67-й минуте матча 1/16 финала проти Арминии и на 106-й помог забить

Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний украинский форвард Дмитрий Богданов удачно дебютировал за основную команду Унион Берлин.

29 октября юный украинец вышел в составе Униона на 67-й минуте матча 1/16 финала Кубка Германии против Арминии вместо Андрея Илича при счете 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 106-й мин Богданов отметился ассистом на Данило Дуки. Этот гол нидерландского защитника стал победным и принес Униону путевку в 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Унион Берлин – Арминия – 2:1 (д.в.)

Голы: Кверфельд, 11, Дуки, 106 – Момулах, 27

Дмитрий Богданов Унион Берлин Арминия Кубок Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
