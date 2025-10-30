Украинец дебютировал за Унион и ассистом принес команде победу в Кубке

18-летний украинский форвард Дмитрий Богданов удачно дебютировал за основную команду Унион Берлин.

29 октября юный украинец вышел в составе Униона на 67-й минуте матча 1/16 финала Кубка Германии против Арминии вместо Андрея Илича при счете 1:1.

На 106-й мин Богданов отметился ассистом на Данило Дуки. Этот гол нидерландского защитника стал победным и принес Униону путевку в 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Унион Берлин – Арминия – 2:1 (д.в.)

Голы: Кверфельд, 11, Дуки, 106 – Момулах, 27