ВИДЕО. Как 18-летний украинец Богданов сделал ассист в матче Кубка Германии
Смотрите видеообзор матча Кубка Германии 2025/26 Унион Берлин – Арминия
29 октября Унион Берлин вместе с 18-летний украинским форвардом Дмитрием Богдановым вышел в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26.
Во втором раунде столичная команда переиграла Арминию со счетом 2:1 по итогам эксктра-таймов.
Богданов вышел на поле на 67-й минуте – для юного украинца это был дебют в основе Униона. На 106-й Дмитрий отдал ассист на Данило Дуки, который и принес победу.
Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября
Унион Берлин – Арминия – 2:1 (д.в.)
Голы: Кверфельд, 11, Дуки, 106 – Момулах, 27
Видеообзор матча
События матча
