29 октября Унион Берлин вместе с 18-летний украинским форвардом Дмитрием Богдановым вышел в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26.

Во втором раунде столичная команда переиграла Арминию со счетом 2:1 по итогам эксктра-таймов.

Богданов вышел на поле на 67-й минуте – для юного украинца это был дебют в основе Униона. На 106-й Дмитрий отдал ассист на Данило Дуки, который и принес победу.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Унион Берлин – Арминия – 2:1 (д.в.)

Голы: Кверфельд, 11, Дуки, 106 – Момулах, 27

Видеообзор матча