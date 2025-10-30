Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как 18-летний украинец Богданов сделал ассист в матче Кубка Германии
Кубок Германии
Унион Берлин
29.10.2025 21:45 – FT 2 : 1
Арминия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
ВИДЕО. Как 18-летний украинец Богданов сделал ассист в матче Кубка Германии

Смотрите видеообзор матча Кубка Германии 2025/26 Унион Берлин – Арминия

ВИДЕО. Как 18-летний украинец Богданов сделал ассист в матче Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября Унион Берлин вместе с 18-летний украинским форвардом Дмитрием Богдановым вышел в 1/8 финала Кубка Германии 2025/26.

Во втором раунде столичная команда переиграла Арминию со счетом 2:1 по итогам эксктра-таймов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Богданов вышел на поле на 67-й минуте – для юного украинца это был дебют в основе Униона. На 106-й Дмитрий отдал ассист на Данило Дуки, который и принес победу.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Унион Берлин – Арминия – 2:1 (д.в.)

Голы: Кверфельд, 11, Дуки, 106 – Момулах, 27

Видеообзор матча

События матча

106’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Дуки (Унион Берлин), асcист Dmytro Bogdanov.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Monju Momuluh (Арминия), асcист Маэль Корбоз.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Леопольд Кверфельд (Унион Берлин), асcист Кристофер Триммель.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
