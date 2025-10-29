Злой гений Проспер. ЛНЗ одолел Рух в Кубке Украины

Безусловно, данное противостояние было одним из самых интересных на стадии 1/8 финала национального кубка, конечно после матча между «Динамо» и «Шахтером». Более того, чуть больше месяца назад, ЛНЗ на этом же стадионе одержал минимальную победу над львовянами в УПЛ. Поэтому для подопечных Федыка было важно обыграть своего обидчика. Но и для ЛНЗ эта игра была не менее важна, поскольку черкасскому клубу еще ни разу не удавалось дойти до восьмерки лучших команд турнира.

Что касается стартовых составов, то у ЛНЗ по сравнению с матчем против «Металлиста 1925» произошло 3 изменения: вместо Рябова, Дидыка и Пастуха с первых минут вышли Ноникашвили, Танковский и Беннетт. Федык же ограничился одной заменой: дисквалифицированного Слюбика заменил Роман.

На старте матча обе команды обменялись ударами: Пасич пробил неточно, а Эдсон Фернандо приложился в руки Паламарчуку. Через несколько минут, Ассинор все сделал для того, чтобы забить гол, но перед этим упал в штрафной, но арбитр не оценил его стараний, наградив форварда желтой за симуляцию.

У хозяев в первом тайме реальную возможность забивать имел Беннетт, но его непростой удар парировал Герета. Ближе к концу тайма гости активизировались и создали несколько опасных моментов, однако ударам Холода и Фаала не хватило точности.

Во втором тайме «Рух», казалось в простой ситуации допустил роковую ошибку, которая привела к пропущенному мячу. Притула подарил мяч Ассинору, который сблизился с голкипером и откатил на Проспера, который выдержал паузу, и отправил мяч уже в пустые ворота. Стоит отметить, что в матче УПЛ между этими командами победу ЛНЗ принес именно Проспер. Хозяева имели свои моменты, чтобы удвоить преимущество, но Горин (дважды) и Яшари не смогли переиграть вратаря или пробивали неточно. «Рух» имел свой момент, чтобы претендовать хотя бы на ничью, но на мощный удар со штрафного Ляха самоотверженно среагировал Паламарчук.

В итоге ЛНЗ впервые в своей истории смог добраться до четвертьфинала Кубка Украины. Следующий поединок подопечные Виталия Пономарева проведут 3 ноября против «Карпат». «Рух» днем ​​раньше сыграет с «Зарей».

Кубок Украины. 1/8 финала

ЛНЗ – «Рух» – 1:0

Голы: Проспер, 55

Предупреждения: Ассинор, 12, Муравский, 65 – Фаал, 39, Слюсар, 60

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Горин, Муравский, Кузык – Ноникашвили, Танковский (Пастух, 46), Яшари – Проспер (Кисиль, 86), Ассинор (Драмбаев, 77), Беннетт (Кравчук, 64)

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Роман, Копына – Эдсон Фернандо (Сапуга, 67), Притула (Пидгурский, 82), Рейляну (Слюсар, 57) – Квасница (Рунич, 57), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 82)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)