Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Злой гений Проспер. ЛНЗ одолел Рух в Кубке Украины
Кубок Украины
ЛНЗ
29.10.2025 14:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
29 октября 2025, 16:24 | Обновлено 29 октября 2025, 17:18
906
0

Злой гений Проспер. ЛНЗ одолел Рух в Кубке Украины

Команда Виталия Пономарева впервые оформила выход в четвертьфинал Кубка Украины

29 октября 2025, 16:24 | Обновлено 29 октября 2025, 17:18
906
0
Злой гений Проспер. ЛНЗ одолел Рух в Кубке Украины
УПЛ

Безусловно, данное противостояние было одним из самых интересных на стадии 1/8 финала национального кубка, конечно после матча между «Динамо» и «Шахтером». Более того, чуть больше месяца назад, ЛНЗ на этом же стадионе одержал минимальную победу над львовянами в УПЛ. Поэтому для подопечных Федыка было важно обыграть своего обидчика. Но и для ЛНЗ эта игра была не менее важна, поскольку черкасскому клубу еще ни разу не удавалось дойти до восьмерки лучших команд турнира.

Что касается стартовых составов, то у ЛНЗ по сравнению с матчем против «Металлиста 1925» произошло 3 изменения: вместо Рябова, Дидыка и Пастуха с первых минут вышли Ноникашвили, Танковский и Беннетт. Федык же ограничился одной заменой: дисквалифицированного Слюбика заменил Роман.

На старте матча обе команды обменялись ударами: Пасич пробил неточно, а Эдсон Фернандо приложился в руки Паламарчуку. Через несколько минут, Ассинор все сделал для того, чтобы забить гол, но перед этим упал в штрафной, но арбитр не оценил его стараний, наградив форварда желтой за симуляцию.

У хозяев в первом тайме реальную возможность забивать имел Беннетт, но его непростой удар парировал Герета. Ближе к концу тайма гости активизировались и создали несколько опасных моментов, однако ударам Холода и Фаала не хватило точности.

Во втором тайме «Рух», казалось в простой ситуации допустил роковую ошибку, которая привела к пропущенному мячу. Притула подарил мяч Ассинору, который сблизился с голкипером и откатил на Проспера, который выдержал паузу, и отправил мяч уже в пустые ворота. Стоит отметить, что в матче УПЛ между этими командами победу ЛНЗ принес именно Проспер. Хозяева имели свои моменты, чтобы удвоить преимущество, но Горин (дважды) и Яшари не смогли переиграть вратаря или пробивали неточно. «Рух» имел свой момент, чтобы претендовать хотя бы на ничью, но на мощный удар со штрафного Ляха самоотверженно среагировал Паламарчук.

В итоге ЛНЗ впервые в своей истории смог добраться до четвертьфинала Кубка Украины. Следующий поединок подопечные Виталия Пономарева проведут 3 ноября против «Карпат». «Рух» днем ​​раньше сыграет с «Зарей».

Кубок Украины. 1/8 финала

ЛНЗ – «Рух» – 1:0

Голы: Проспер, 55

Предупреждения: Ассинор, 12, Муравский, 65 – Фаал, 39, Слюсар, 60

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Горин, Муравский, Кузык – Ноникашвили, Танковский (Пастух, 46), Яшари – Проспер (Кисиль, 86), Ассинор (Драмбаев, 77), Беннетт (Кравчук, 64)

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Роман, Копына – Эдсон Фернандо (Сапуга, 67), Притула (Пидгурский, 82), Рейляну (Слюсар, 57) – Квасница (Рунич, 57), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 82)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ).
По теме:
ФОТО. Динамо и Шахтер провели разминку перед суперматчем в Кубке
Помощник Шовковского рассказал о новой позиции для Ярмоленко
ФОТО. Перед матчем Динамо и Шахтера работает игровая зона для фанатов
Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Рух Львов ЛНЗ - Рух отчеты Проспер Оба
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 октября 2025, 17:47 7
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины

В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина и Локомотив

Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:24 2
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча

Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Футбол | 29.10.2025, 11:00
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Матч возможностей. Шовковский не побеждал Шахтер, Туран – грандов лиги
Тренер Шахтера U-19: «Приятно быть лидером перед матчем с Динамо»
Футбол | 29.10.2025, 16:59
Тренер Шахтера U-19: «Приятно быть лидером перед матчем с Динамо»
Тренер Шахтера U-19: «Приятно быть лидером перед матчем с Динамо»
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
28.10.2025, 07:07 12
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем