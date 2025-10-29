В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились два представителя Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника со счетом 1:0.

Команды сыграли на стадионе «Черкассы-Арена», стартовый свисток главного арбитра Александра Омельченко прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Главным героем встречи стал нигерийский полузащитник Проспер Оба, который на 55-й минуте воспользовался ошибкой защитников и отправил мяч в ворота Гереты.

Кубок Украины, 1/8 финала. 29 октября

ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов) – 1:0

Гол: Проспер Оба, 55

