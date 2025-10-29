Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Рух – 1:0. Забитый мяч Оба решил судьбу матча. Видео гола и обзор
Кубок Украины
ЛНЗ
29.10.2025 14:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Кубок Украины
29 октября 2025, 16:21 | Обновлено 29 октября 2025, 17:05
ЛНЗ – Рух – 1:0. Забитый мяч Оба решил судьбу матча. Видео гола и обзор

Подопечные Виталия Пономарева завоевали путевку в 1/4 финала Кубка Украины

ФК ЛНЗ Черкасы

В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились два представителя Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника со счетом 1:0.

Команды сыграли на стадионе «Черкассы-Арена», стартовый свисток главного арбитра Александра Омельченко прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем встречи стал нигерийский полузащитник Проспер Оба, который на 55-й минуте воспользовался ошибкой защитников и отправил мяч в ворота Гереты.

Кубок Украины, 1/8 финала. 29 октября

ЛНЗ (Черкассы) Рух (Львов) 1:0

Гол: Проспер Оба, 55

Видеообзор матча:

Видео гола:

Видеозапись матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ).
Кубок Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Рух Львов ЛНЗ - Рух видео голов и обзор Проспер Оба
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
