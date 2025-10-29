ЛНЗ – Рух – 1:0. Забитый мяч Оба решил судьбу матча. Видео гола и обзор
Подопечные Виталия Пономарева завоевали путевку в 1/4 финала Кубка Украины
В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились два представителя Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника со счетом 1:0.
Команды сыграли на стадионе «Черкассы-Арена», стартовый свисток главного арбитра Александра Омельченко прозвучал в 14:30 по киевскому времени.
Главным героем встречи стал нигерийский полузащитник Проспер Оба, который на 55-й минуте воспользовался ошибкой защитников и отправил мяч в ворота Гереты.
Кубок Украины, 1/8 финала. 29 октября
ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов) – 1:0
Гол: Проспер Оба, 55
Видеообзор матча:
Видео гола:
Видеозапись матча:
События матча
