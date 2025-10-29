В 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025-2026, в среду, 29 октября, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Рух». Черкасский клуб в этом сезоне уже обыгрывал львовян в чемпионате, а теперь постарается сделать это в кубке.

ЛНЗ

Черкасский клуб не на шутку разошелся, и неспроста находится среди лидеров турнирной таблицы. Кроме «Шахтера» ЛНЗ также удалось одолеть «Колос» и «Металлист 1925», что позволило вплотную приблизиться к первому месту, с отставанием в одно очко.

Что интересно, то одну из ключевых ролей в успехе команды сыграл голкипер Алексей Паламарчук, который кроме уверенной игры и сейвов еще умудрился отдать ассист в предыдущем поединке, и стал четвертым вратарем в этом сезоне, кто записал в свой актив голевой пас.

Однако теперь команду Виталия Пономарева ждет кубковый поединок против львовского «Руха», который также будет важным для черкасщан, которые конечно, захотят продолжить свои выступления на турнире.

Что интересно, то ЛНЗ еще ни разу не удавалось пройти стадию 1/8 финала, поскольку команда дважды натыкалась на соперников, которые выбивали ЛНЗ из кубка.

Рух

В Кубке Украины вообще прогнозировалось, что «Рух» в предыдущей стадии завершит свои выступления, однако на удивление всем команда Федыка разгромила «Полесье», прошла в 1/8 финала, а теперь готовятся удивлять команду Пономарева, для которого «Рух» имеет особое значение.

Также в прошлом туре львовяне впервые в новом сезоне смогли поделить очки в матче против «Карпат». Более того, «Рух» вообще мог побеждать, но не повезло с реализацией моментов. Однако все же, ничейный результат для команды вполне удовлетворителен, ведь это точно лучше, чем снова быть с нулем.

Кроме того, «Рух» неожиданно подал заявку на прохождение аттестации для участия в следующем сезоне УПЛ и еврокубков. И это на фоне информации о том, что клуб в случае вылета в Первую лигу прекратит свое существование.

Также отметим, что вызов сборной Молдовы получил хавбек «Руха» Влад Рейляну.

Статистика встреч

Между собой в Кубке Украины команды ни разу не встречались. В этом сезоне матч между этими командами завершился минимальной победой ЛНЗ (1:0), где победный мяч забил Мухаррем Яшари.

Прогноз на противостояние

ЛНЗ еще ни разу не удавалось попасть в четвертьфинал Кубка Украины, поэтому команда Пономарева безусловно захочет обновить историю своих выступлений, и пройти в следующий раунд. Но и «Рух» также попытается доказать, что они не случайно здесь оказались. Учитывая принципиальную встречу обоих коллективов, мы прогнозируем, что победит ЛНЗ.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Паламарчук, Кузык, Дайко, Муравский, Пасич, Ноникашвили, Пастух, Танковский, Дидык, Беннетт, Ассинор

«Рух»: Герета, Лях, Слюбик, Холод, Китела, Эдсон Фернандо, Рунич, Рейляну, Притула, Квасница, Фаал