В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором ЛНЗ встретится с «Рухом». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 14:30.

Оба коллектива начали свои пути в Кубке еще со стадии 1/32 финала. ЛНЗ дважды пришлось противостоять представителям из Первой лиги: в непростом поединке был обыгран «Пробий», и в следующей стадии ЛНЗ уже более уверенно одолел «Металлист».

«Рух» в свою очередь, также не без проблем прошел аматорский «Кормил», а уже потом, как ни странно, львовяне с крупным счетом обыграли житомирское «Полесье» (3:0). Теперь подопечные Федыка наткнулись на ЛНЗ, в матче с которым «Рух» потерпел поражение в УПЛ, но теперь у львовского клуба появился шанс вернуть долг, и выбить с кубка одного из потенциальных фаворитов на трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.