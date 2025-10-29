Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Кубок Украины
Динамо Киев
29.10.2025 18:00 – FT 2 : 1
Шахтер Донецк
29 октября 2025, 20:23 |
3594
4

Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты Классического

Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Первыми в матче вышли гости – забил Мейреллиш на 49-й. Однако киевляне сумели продемонстрировать характер и взяли три очка – забили Ярмоленко на 72-й и Герреро на 79-й.

Для обеих команд это была вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала, 29 октября.

Динамо – Шахтер – 2:1 Гол: Гол: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Мейреллиш, 49.

ГОЛ! Мейреллиш, 49 мин, 0:1!

ГОЛ! Ярмоленко, 72 мин, 1:1!

ГОЛ! Герреро, 79 мин, 2:1!

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк).
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
думаю після цього матчу до Шахтаря буде багато запитань, вирази обличчя Палкіна і Срни в кінці були красномовними
Ответить
0
FootFoodBol
Фууух, забили
Ответить
0
FootFoodBol
"Зелёные" Динамо это жесть...
Ответить
-1
Gorlitsa
Таке враження що киян тренують грати спиною до воріт суперника. 
Ответить
-3
