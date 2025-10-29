Динамо Киев

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Первыми в матче вышли гости – забил Мейреллиш на 49-й. Однако киевляне сумели продемонстрировать характер и взяли три очка – забили Ярмоленко на 72-й и Герреро на 79-й.

Для обеих команд это была вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).

Кубок Украины. 1/8 финала, 29 октября.

Динамо – Шахтер – 2:1 Гол: Гол: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Мейреллиш, 49.

ГОЛ! Мейреллиш, 49 мин, 0:1!

ГОЛ! Ярмоленко, 72 мин, 1:1!

ГОЛ! Герреро, 79 мин, 2:1!