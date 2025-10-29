Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Динамо Киев
29.10.2025 18:00 – перерыв 0 : 0
Шахтер Донецк
Кубок Украины
29 октября 2025, 17:58 | Обновлено 29 октября 2025, 19:06
Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Киевская команда в минувшее воскресенье в чемпионате разгромила «Кривбасс» со счетом 4:0, прервав череду неудачных матчей. «Горняки» также одержали уверенную победу, обыграв «Кудровку» (4:0). После десяти туров национального первенства «Шахтер» и «Динамо» лидируют в турнирной таблице. На этой неделе принципиальные соперники проведут два очных противостояния: после кубковой дуэли они встретятся в рамках УПЛ. «Бело-синие» с апреля 2021 года не могут обыграть донецкую команду. В прошлом сезоне соперники встречались трижды: в чемпионате были зафиксированы две ничьи, а в финале Кубка Украины «Шахтер» стал обладателем трофея благодаря выигранной серии пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Динамо Киев
29 октября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Комментарии 90
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Footballka
Попова треба міняти, бо буде друга жовта. Кабаєв дуже багато помилок і обрізок. Треба заміни, бо діла не буде. Це не те Динамо, яке грало з Кривбасом. У другому таймі, якщо продовжуватимуть так грати, як в першому, то Шахтар заб'є і все на тому. Треба міняти гру. Розумію, що всі грають обережно щоб не отримати травми, намагаються економити сили, але ж це гра за кубок України,так не можна грати.
Поки що Шахтар виглядає краще. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alex
Попова потріно міняти
Ответить
+2
Philip J. Fry
Попов явно хоче закінчити матч раніше 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vince Mesk
Шахтер хотяб тактика и старается мяч под контроль и прессинг хоть какой-то то, ДК одна передача в борьбу. Возьмите мяч поиграйте с ним 
Ответить
+1
avk2307
Первый тайм в исполнении Динамо напомнил игры еврокубков.
Причем полностью, даже когда есть шанс убежать или сыграть на обострение то передача поперек поля.
Расчет на забросы и ошибку шахтеров. 
Конечно если получится то будет хорошо, но как то грустно наблюдать за такой игрой.
Ответить
+1
514839
Гра на рівні типу Лісне - Вікторія або ще гірше
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
тупо все Нещерету в руки летить)
Ответить
+1
Alexandr Ladizhenskiy
Це жах якийсь, у Динамо взагалі немає гри, не мають ідеї. Сподіваються тільки на закиди вперед, можливо хоть зацепиться. Шахтар гаїть моменти тим часом 
Ответить
+1
Віталій Ткачук
Як би цей матч не закінчився, Шовковського треба гнати. Я вже не можу на це дивитися!
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Прошло только 20 минут. А главный игрок матча уже известен - Нещерет 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
Прикольно, на фоне кричат Юзовка, Юзовка. Не Шахтёр, не Донецк, а Юзовка 😁
Ответить
+1
Александр Шевченко
Юзовка Юзовка Юзовка. Как хорошо это слышать в Киеве на стадионе Динамо))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
Нещерет уже 2 раза спас. Чем защита вообще занимается? 
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Не примазуйтесь до Шахти, харьки. Ви вилітаєте з кубка завтра! 😊
Ответить
+1
Фанькин кот
Нещерет кошак первого тайма. Прыгал как кот, отражая удары горняков🙂
Ответить
0
Перець
По 1 тайму Нещерет лев тайму 
Ответить
0
Vit18
Абстрактна ідея контролю м'яча від Шовковського проти Шахтара не спрацьовує 
Ответить
0
VadyaMetal
В першому таймі Динамо на полі майже немає... Нещерет поки за всіх відпрацьовує.
Ответить
0
COBA
Коли написав що Шовковський не тренер, хоча звичайно достойна людина, мене замінусували. От поясніть, який план на гру? Що задумав СаШо? Чи це просто, будь що, що виходить? Чи швидше нічого не виходить.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
etorfine
Нещерет може просто стояти по центру, кроти забули, що можна бити по кутах
Ответить
0
