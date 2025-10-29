Динамо Киев

Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины
В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.
Киевская команда в минувшее воскресенье в чемпионате разгромила «Кривбасс» со счетом 4:0, прервав череду неудачных матчей. «Горняки» также одержали уверенную победу, обыграв «Кудровку» (4:0). После десяти туров национального первенства «Шахтер» и «Динамо» лидируют в турнирной таблице. На этой неделе принципиальные соперники проведут два очных противостояния: после кубковой дуэли они встретятся в рамках УПЛ. «Бело-синие» с апреля 2021 года не могут обыграть донецкую команду. В прошлом сезоне соперники встречались трижды: в чемпионате были зафиксированы две ничьи, а в финале Кубка Украины «Шахтер» стал обладателем трофея благодаря выигранной серии пенальти.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
Поки що Шахтар виглядає краще.
Причем полностью, даже когда есть шанс убежать или сыграть на обострение то передача поперек поля.
Расчет на забросы и ошибку шахтеров.
Конечно если получится то будет хорошо, но как то грустно наблюдать за такой игрой.