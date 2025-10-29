Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 октября 2025, 19:57 | Обновлено 29 октября 2025, 20:24
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер

Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Sport.ua

Футбол в середине недели в последние годы стал для нашей страны чем-то, к чему прикоснуться можно разве что с помощью телевизионных трансляций, поэтому матчи Кубка Украины были в этом плане своеобразной компенсацией для болельщиков. А здесь жеребьевка 1/8 финала соревнований подарила еще и просто потрясающую афишу – Классическое! Да еще и настолько рано по ходу кампании. Даже в первом круге чемпионата киевское «Динамо» и донецкий Шахтер еще не успели сыграть. Хотя об этом еще поговорим через несколько дней.

На этот раз была одна игра на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в столице, по итогам которой мы и должны были узнать участника предстоящих четвертьфиналов, который автоматически приобретал еще и статус явного фаворита всего турнира и оставался при этом редким представителем «элитного» дивизиона. Поэтому вес победы для команд Александра Шовковского и Арды Турана был действительно большим, и это тот самый случай, когда стоит сказать – победитель получает все.

Тренерский штаб «Динамо» сделал минимум замен после победы над «Кривбассом» (4:0) в чемпионате несколько дней назад – всего две, Михавко и Михайленко отправились помогать в обороне. Ощущение, что Шовковский что-то предчувствовал, потому что единственное, чем его команда занималась в первом тайме, это пребывание в защите собственных ворот. И не слишком уверенной защите, что также нужно отметить.

Моменты у «Шахтера» были и вполне неплохие для того, чтобы выйти вперед по счету. А еще их было очень много, что также нужно отметить. Лучшие из них – удар головой от Марлона Гомеса в падении с границы вратарской еще в начале игры, а также попытка Конопли вскоре после этого расстроить вратаря соперников, однако Нещерет выстоял в обоих случаях. Как и выстоял в дальнейшем в моментах Эгиналду и Луки Мейреллиша. А что «бело-синие»? Им нечем было на это ответить.

И в начале второго тайма команде Шовковского так же нечего было предложить, но эпизод на 48 минуте разделил этот матч на «до» и «после». «Шахтер» забил. И ни у одного вменяемого болельщика не было вопросов к закономерности мяча, который Педриньо да Силва дальним ударом и Мейреллиш в центре штрафной удачно подставленной головой оформили довольно коряво. Но все же это был вполне легитимный и логичный гол за преимущество гостей.

Но что потом делала команда Турана? Точно то же, что и зачем-то пытается делать постоянно. Отдала мяч сопернику и просто навлекла беду на собственные ворота. И так же «Шахтер» затем закономерно пропустил, потому что все эти моменты с ударами «Динамо» с различных дистанций просто ни к чему другому не могли привести, кроме как к пропущенным «горняками» мячам».

Причем, команда Турана не просто потеряла преимущество по счету, но и сразу начала проигрывать. Для этого понадобилась хорошая комбинация Кабаева и Ярмоленко на правом фланге штрафной с ударом последнего в дальний угол, а также угловой с противоположной стороны поля, во время которого Ризныка как не Бражку, так Герреро на дальней штанге удалось переиграть. И все. «Шахтер» поплыл и так и не смог собраться с мыслями на последний штурм, а значит действующий обладатель трофея вылетел уже в 1/8 финала.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:1

Голы: Ярмоленко (72), Герреро (79) – Мейреллиш (48)

Предупреждения: Попов (17), Герреро (80) – Конопля (83)

«Динамо»: Нещерет, Караваев (Тымчик, 85), Попов (Тиаре, 90+5), Михавко, Вивчаренко, Михайленко (Бражко, 46), Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко (Герреро, 75).

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь (Марлон Сантос, 86), Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько (Бондаренко, 81), Марлон Гомес (Изаки, 86), Педриньо, Эгиналдо, Невертон (Лукас, 71), Мейреллес (Элиас, 71)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

МИХАЙЛЕНКО: «Физическая форма, график? Сложный график и у Шахтера, и у нас»
Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
turist86
Старий кінь Ярмоленко борозни не псує 
Ответить
+18
FunnyCat_____
Просто лучшие, нужно вернуть Кубок домой в Киев!
Ответить
+13
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Ну молодці! Неочікувано, особливо зважаючи на перший тайм. Це було щось з чимось, ДК робило все щоб пропустити. І забивши такий гол, (ну випадковий по ситуації, але закономірний в цілом)  в другому таймі, здавалося що гра зроблена. Але шахтарі самі відішли назад і отримали. Ярмола звісно класний гол забив. Да і гра пішла вже краще у ДК, моменти були, бажання з'явилось.
З перемогою!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+12
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Все чудово! Шахтар забив "дурника" хоча мав моменти. Динамо зібралось і винесли кротят!
Ответить
+12
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
З перемогою ! Динамівці , буквально вирвали цю вікторію у гірників , виходячи з того , як складались обставини на початку ( коли перевага Шахтаря була досить відчутною ) і як рідко вони відігрувались і перемагали в останніх матчах з Шахтарем . Але пропущений м'яч наче скинув вагу відповідальності з киян і вони показали дійсно все на що здатні . Швидкість Шоли та Кабаєва ,  майстерність Ярмоли та Герерро , впевнена гра Нещерета - основа цієї перемоги . Ну і звичайно бійцівські якості та командний дух , всі молодці ! Так би і в єврокубках продовжити .
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Браво Динамо.
Ничего не писал по ходу матча.
Реально таких игр бы в Еврокубках.
Глаза горят. Огонь. Так бы каждый матч
Ответить
+11
Показать Скрыть 4 ответа
Taras Chaikovsky
Ярмоленка  частіше випускали в напад, стільки б нічиїх не було б
Ответить
+10
Gargantua
в студию приглашается шлюшка Смоловой и вся компания его подпевающих подружек
Ответить
+9
FunnyCat_____
А всего лишь стоило выпускать Ярмолу и не менять Бую 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT
Жду продолжения банкета в воскресенье. Но ДК есть что улучшать в игре. Включились почему то только после пропущенного мяча.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
AlexanderPidor
Нічого ,зараз ми вам скажеме ,що кубок нам не потрібен, а на вихідних вам торба. А потім знову поховаємось
Ответить
+6
Viktor Shuper
Ярмола досі на рівні. збірній він теж потрібен. Динамо перший тайм ясно що провалило, забігало тільки після пропущеного голу в 2 таймі. Гереро надіюсь нарешті роздуплиться і почне забивати, бо наче ж може)
Ответить
+5
Показать Скрыть 5 ответов
tato88
Рубились, ноги не прибирали, грали вперед,а не перепасовки між захисниками! Ну кайф же! Немає у тренерського штабу скілу, щоб давати таку мотивацію, яку дає класичне, в кожному матчі, на жаль!
Ответить
+5
514839
Тренерскій геній Турана у всій красі! Забили дурний гол, і всі молоді БРАЗИЛЬЦІ - у захист!!! Були різні тренери в Шахті, але такого серуна треба було десь десь довго шукати, і, нарешті, знайшли!
Ответить
+5
Footballka
Перший тайм був за Шахтар ем, тут питань нема, Динамо грали жахливо. Другий - за Динамо, за всіма показниками. Не знаю, що там відбулося в роздягальні, про що була розмова і які були настанови від тренера, але це спрацювало. Ну а пропущений гол став каталізатором всього того, що відбувалося на полі, динамівці побігли усіма силами вперед і у підсумку 2голи і перемога! , яка дуже! важлива для всіх у Динамо і особливо вболівальників столичного клубу
Ответить
+4
FunnyCat_____
О, кто выпустил собаку эту полоумную собаку quantuma снизу, закройте будку обратно 
Ответить
+4
Frank Piter
Перехвалил я Турана в начале сезона.. Да и побежденный им Бешик, как оказалось, не фонтан.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Паша Мех
Всех с победой 💪💪💪🤝👏🔵🔵🇺🇦🍻🔥⚽!
Умнички!!!
Второй тайм было приятно смотреть 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Нещерет-лев матчу.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Нічого не залишається, як привітати суперників і знайомих фанів киян Footbulka, Falko, Sashka1981👋
Після домінації в першому таймі, присіли і провалили тайм другий😢😭Будемо намагатись виправитись в неділю.
Ответить
+4
Показать Скрыть 5 ответов
