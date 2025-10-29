Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер

Футбол в середине недели в последние годы стал для нашей страны чем-то, к чему прикоснуться можно разве что с помощью телевизионных трансляций, поэтому матчи Кубка Украины были в этом плане своеобразной компенсацией для болельщиков. А здесь жеребьевка 1/8 финала соревнований подарила еще и просто потрясающую афишу – Классическое! Да еще и настолько рано по ходу кампании. Даже в первом круге чемпионата киевское «Динамо» и донецкий Шахтер еще не успели сыграть. Хотя об этом еще поговорим через несколько дней.

На этот раз была одна игра на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в столице, по итогам которой мы и должны были узнать участника предстоящих четвертьфиналов, который автоматически приобретал еще и статус явного фаворита всего турнира и оставался при этом редким представителем «элитного» дивизиона. Поэтому вес победы для команд Александра Шовковского и Арды Турана был действительно большим, и это тот самый случай, когда стоит сказать – победитель получает все.

Тренерский штаб «Динамо» сделал минимум замен после победы над «Кривбассом» (4:0) в чемпионате несколько дней назад – всего две, Михавко и Михайленко отправились помогать в обороне. Ощущение, что Шовковский что-то предчувствовал, потому что единственное, чем его команда занималась в первом тайме, это пребывание в защите собственных ворот. И не слишком уверенной защите, что также нужно отметить.

Моменты у «Шахтера» были и вполне неплохие для того, чтобы выйти вперед по счету. А еще их было очень много, что также нужно отметить. Лучшие из них – удар головой от Марлона Гомеса в падении с границы вратарской еще в начале игры, а также попытка Конопли вскоре после этого расстроить вратаря соперников, однако Нещерет выстоял в обоих случаях. Как и выстоял в дальнейшем в моментах Эгиналду и Луки Мейреллиша. А что «бело-синие»? Им нечем было на это ответить.

И в начале второго тайма команде Шовковского так же нечего было предложить, но эпизод на 48 минуте разделил этот матч на «до» и «после». «Шахтер» забил. И ни у одного вменяемого болельщика не было вопросов к закономерности мяча, который Педриньо да Силва дальним ударом и Мейреллиш в центре штрафной удачно подставленной головой оформили довольно коряво. Но все же это был вполне легитимный и логичный гол за преимущество гостей.

Но что потом делала команда Турана? Точно то же, что и зачем-то пытается делать постоянно. Отдала мяч сопернику и просто навлекла беду на собственные ворота. И так же «Шахтер» затем закономерно пропустил, потому что все эти моменты с ударами «Динамо» с различных дистанций просто ни к чему другому не могли привести, кроме как к пропущенным «горняками» мячам».

Причем, команда Турана не просто потеряла преимущество по счету, но и сразу начала проигрывать. Для этого понадобилась хорошая комбинация Кабаева и Ярмоленко на правом фланге штрафной с ударом последнего в дальний угол, а также угловой с противоположной стороны поля, во время которого Ризныка как не Бражку, так Герреро на дальней штанге удалось переиграть. И все. «Шахтер» поплыл и так и не смог собраться с мыслями на последний штурм, а значит действующий обладатель трофея вылетел уже в 1/8 финала.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:1

Голы: Ярмоленко (72), Герреро (79) – Мейреллиш (48)

Предупреждения: Попов (17), Герреро (80) – Конопля (83)

«Динамо»: Нещерет, Караваев (Тымчик, 85), Попов (Тиаре, 90+5), Михавко, Вивчаренко, Михайленко (Бражко, 46), Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко (Герреро, 75).

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь (Марлон Сантос, 86), Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько (Бондаренко, 81), Марлон Гомес (Изаки, 86), Педриньо, Эгиналдо, Невертон (Лукас, 71), Мейреллес (Элиас, 71)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

