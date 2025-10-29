Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШОВКОВСКИЙ: «Не надо отличать победы от поражений. Нужно смотреть на игру»
Кубок Украины
Динамо Киев
29.10.2025 18:00 – FT 2 : 1
Шахтер Донецк
29 октября 2025, 21:59 | Обновлено 29 октября 2025, 22:05
ШОВКОВСКИЙ: «Не надо отличать победы от поражений. Нужно смотреть на игру»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после игры против Шахтера

ШОВКОВСКИЙ: «Не надо отличать победы от поражений. Нужно смотреть на игру»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции после победы над «Шахтером» (2:1) в Кубке Украины.

– Создалось впечатление, что до пропущенного мяча ваши игроки волновались, а после того как забили – начали играть так, как умеют. Это так показалось или так было на самом деле?

– Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Динамо» с победой, с выходом в следующий раунд. Мы победили нашего принципиального соперника, эта победа очень важна.

Безусловно, в первом тайме было очень много уважения к игрокам «Шахтера». Мы не играли так агрессивно, как договаривались. Во втором тайме мы уже играли, не скажу, что более рискованно, но немного перестроили взаимодействие на поле при организации обороны, особенно когда соперник начинал атаки от ворот.

Но еще перед игрой мы акцентировали внимание игроков на том, что успех достается смелым, для этого нужно быть решительным, быть первым на мяче, нужно быть уверенным в своих действиях, играть без лишних эмоций, потому что лишние эмоции иногда могут мешать. В сегодняшней игре в первом тайме они играли не в нашу пользу. Во втором тайме, когда мы уже пропустили, мы были более уверены в своих действиях и прекрасно понимали, что нужно делать. Успех – неотъемлемая составляющая настойчивости, уверенности, смелости. Смелым улыбается успех, победа и фортуна. Но всё это нужно заслужить своим желанием, работой и вкладом в действия команды. За второй тайм, безусловно, благодарность игрокам. Первый тайм будем пересматривать, готовиться к следующим матчам.

– Чем был обусловлен выбор третьего комплекта игровой формы на домашний матч?

– Это вопрос не ко мне.

– Есть ли у «Динамо» какие-то приоритеты относительно выступлений в разных турнирах?

– Любая игра, в которой «Динамо» Киев выходит на футбольное поле – главная. Я своим игрокам всегда говорю одну вещь: прошлое изменить невозможно, будущее никому неизвестно. Важно то, что происходит сегодня и завтра, потому что сегодня мы строим своё будущее. Своим отношением, тренировками, подготовкой, сном, питанием, любыми деталями. Нет мелочей ни в футболе, ни вообще в жизни. Поэтому главное именно то, что происходит в нашей жизни сегодня, и следующая игра.

– Сегодня прервалась 10-матчевая серия без побед в матчах с «Шахтером», последняя была ещё в 2021 году. Делали ли вы на этом дополнительный акцент, настраивая игроков на матч?

– Есть статистические данные, есть подготовка к игре. Когда мы готовимся к матчу, безусловно, мы учитываем статистические данные, но не то, сколько матчей выиграли, сколько не выиграли. Мы учитываем другое – игроки, взаимодействия, комбинации, движение на футбольном поле. Моменты, связанные непосредственно с игрой. А о сериях мы никогда не говорили и даже не упоминали.

– В воскресенье вам снова играть с «Шахтером». Как вы считаете, у кого будет психологическое преимущество после сегодняшнего матча?

– Мы не должны различать победы и поражения. Это слова Валерия Васильевича Лобановского, и я с ним полностью согласен. Мы должны смотреть на игру, на то, что дало нам дополнительные возможности, что мы сделали для того, чтобы победить, если мы говорим о сегодняшнем матче. Мы должны отслеживать именно наши действия для того, чтобы побеждать. Побеждать в каждой игре не очень просто, не всегда это можно сделать, но мы должны последовательно двигаться в этом направлении. И как не возвышать себя эмоционально за какой-то горизонт после побед, так и не падать духом, когда это не удаётся. Мы должны готовиться с умом, контролируя свои эмоции и полностью отдаваясь как в тренировочном процессе, так и в матчах. Следующая игра будет для нас самой важной, так же, как и сегодняшняя игра.

Ещё раз поздравляю всех болельщиков «Динамо» с важной победой, с выходом в следующий раунд Кубка Украины. Желаю всем тихого, спокойного, мирного неба, тихой спокойной ночи, хотя сообщают, что уже активизировались за поребриком... Слава Украине!

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк).
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк
Николай Степанов
