Динамо Киев

29 октября 2025, 00:23
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины

Первая серия «класичного» вряд ли будет зрелищной…

Коллаж Sport.ua

29 октября в 18.00 в Киеве в рамках 1/8 финала Кубка Украины сойдутся чемпион страны – «Динамо» – и действующий обладатель национального Кубка – «Шахтер».

Динамо

Аккурат перед игрой с «Шахтером» подопечные Александра Шовковского прервали длинную серию без побед, насчитывающую аж шесть поединков. Эта серия вместила в себя не только падение действующего чемпиона с турнирного пьедестала, но и изрядную порцию критики в адрес наставника «бело-синих».

Возможно, утверждение, что Александру Шовковскому уже подыскивали замену, как минимум преждевременное. Тем не менее, Александр Владимирович в последнее время чувствовал себя ну уж точно некомфортно. Ведь, с одной стороны, его команда откровенно пробуксовывает, а с другой – явные непонятки с лидером команды – Андреем Ярмоленко, которого молва сватала в играющего тренера.

После того, как «Динамо» разгромило на тот момент лидера чемпионата – «Кривбасс», слухи относительно отставки Шовковского заметно поутихли. Да и заметно поубавилось козырей у разного рода инсайдеров относительно противоречий между СаШо и Ярмолой, ведь против команды ван Леувена седьмой номер «бело-синих» вышел со старта и забил один из четырех мячей, сыграв, кстати, на позиции центрфорварда.

Тем не менее, после матча Ярмоленко не захотел отвечать на вопрос о причинах его конфликта с Шовковским, так что даже если огня в этом конфликте уже и нет, то дым пока что остается.

А что касается непосредственной игры «бело-синих» против «Кривбасса», то ее можно смело назвать лучшей для «Динамо» в новом сезоне. И лучшей не только по той причине, что динамовцы удержали свои ворота на замке и смогли забить несвойственные для себя аж четыре мяча. Дело в том, что в матче против «Кривбасса» киевская команда приятно удивила целостностью.

То есть, динамовская игра не раздробилась на фрагменты, на отрезки. Не раз и не два ведь было такое, что первую половину поединка «бело-синие» проводят неплохо, а вот во втором тайме подседают, сбавляют обороты, и, как следствие, упускают победу. Матч против «Кривбасса» продемонстрировал, что нынешнее «Динамо» может держать концентрацию на протяжении всей игры.

Физическая форма киевлян – на достаточно высоком уровне, следовательно, предыдущие оплошности можно списать на психологические факторы. Во всяком случае, если попытаться сделать далеко идущие выводы на основании одного-единственного матча.

Перед игрой против «Шахтера» динамовский лазарет постепенно пустеет. Уже в строю Пихаленок, Тымчик, Кабаев, Рубчинский и Михайленко. А вне игры – Биловар, Дубинчак и Шапаренко. Под вопросом участие в поединке Волошина.

Отметим, что на предыдущей стадии розыгрыша Кубка Украины подопечные Шовковского переиграли «Александрию» - 2:1.

Шахтер

Подопечные Арды Турана свой поединок накануне первой серии «класичного» тоже выиграли. И тоже 4:0. С таким счетом была повержена «Кудровка».

В игре с дебютантом УПЛ «оранжево-черным» удавалось многое. Поэтому и забили аж четыре мяча. Но вот в защите даже в том поединке дончане не были безгрешны: привезли себе пенальти. Но Ризнык не дал себя переиграть с «точки».

А вот перед игрой с «Кудровкой» у «горняков» была неутешительная серия с трех матчей без побед, два из которых завершились поражениями. Причем одно из этих поражений – разгромное: 1:4 от ЛНЗ.

Еще одно поражение – от варшавской «Легии» в Лиге конференций. В том поединке Арда Туран удивил почти всех выбором стартового состава. То ли от безысходности турецкий специалист так поступил, то ли хотел всех запутать перед двораундовым противостоянием с «Динамо». Хотя по факту Туран запутал, разве что, себя.

Опять-таки, если судить исключительно по одной игре, то «Шахтер» вроде бы как на пути выздоровления. Но соперник уж слишком неказистый – новичок УПЛ, который в игре с явным фаворитом изначально не мог претендовать на золотые горы.

В игре против «Динамо» для «Шахтера» будут недоступны Крыськив, Траоре и Аллисон. Под вопросом участие в поединке Бондаря.

В первом для себя раунде нынешнего кубкового розыгрыша «Шахтер» минимально одолел «Полесье» (Ставки) – 1:0.

История противостояний

Очень и очень богатая история. Если принимать во внимание еще и союзный чемпионат, то две самые титулованные команды Украины сыграли аж 201 матч. Что же касается розыгрыша Кубка Украины, то доселе соперники пересекались 17 раз. «Динамо» выиграло пять матчей (с учетом дополнительного времени), «Шахтер» первенствовал в девяти встречах. Три раза победителя определяли в серии послематчевых пенальти. Дважды сильнее в этих сериях были «горняки», один раз – динамовцы.

Прогноз

Зрелищные поединки между двумя отечественными гегемонами остались в недалеком прошлом. Теперь же во главу угла ставятся прагматизм и результат. А еще – боязнь сделать ошибку. Скорее всего, под началом прагматизма пройдет и предстоящий поединок двух самых титулованных клубов страны.

По всей видимости, динамовцы не будут особо претендовать на контроль мяча, а вот на быстрые контратаки – точно будут. Учитывая не лучшую форму «горняков», проседание их опорной зоны, манера игры вторым номером может принести «бело-синим» успех.

Однако, вместе с тем, не стоит ожидать от соперников и самоотверженности за гранью возможного. Наверняка они будут держать в уме следующий поединок, который они проведут между собой в УПЛ, уже через три для после кубковой дуэли.

Наш прогноз – минимальная победа «Динамо».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Герреро

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Элиас.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
29 октября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
