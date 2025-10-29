Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября
29 октября состоялись 3 матча стадии 1/8 финала Кубка Украины. Определены уже 6 из 8 четвертьфиналистов турнира.
В Классическом дерби киевское Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1 и вышло в 1/4 финала.
На гол Луки Мейреллиша для горняков у динамовцев ответили Андрей Ярмоленко и Эдуардо Герреро (2:1). Динамо идет дальше, а Шахтер выбыл из турнира.
В 1/4 финала Кубка Украины вышли:
- Команды УПЛ (2): Динамо Киев, ЛНЗ Черкассы
- Первая лига (3): Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов
- Вторая лига (1): Локомотив Киев
Оставшиеся два матча 1/8 финала пройдут 30 октября. Впервые в истории на стадии 1/8 финала принимает участие аматорский клуб – Агротех Тышковка, его соперником в 12:00 будет Феникс-Мариуполь, а 17:00 сыграют Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск.
В четвертьфиналах будет не более трех представителей элиты. В полуфинале уже гарантированно сыграет как минимум одна команда не из УПЛ. Противостояния состоят из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.
Кубок Украины 2025/26
Матчи 1/8 финала, 28–30 октября
28 октября (вторник)
- 12:00. Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)
- 14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1
Голы: Пидлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2
- 14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0
Гол: Коновалов, 90
29 октября (среда)
- 12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово – 0:1
Гол: Меленчук, 51
- 14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 1:0
Гол: Проспер Оба, 55
- 18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк – 3:1
Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Лука Мейреллиш, 49
30 октября (четверг)
- 12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
- 17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
