Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала

29 октября состоялись 3 матча стадии 1/8 финала Кубка Украины. Определены уже 6 из 8 четвертьфиналистов турнира.

В Классическом дерби киевское Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1 и вышло в 1/4 финала.

На гол Луки Мейреллиша для горняков у динамовцев ответили Андрей Ярмоленко и Эдуардо Герреро (2:1). Динамо идет дальше, а Шахтер выбыл из турнира.

В 1/4 финала Кубка Украины вышли:

Команды УПЛ (2): Динамо Киев, ЛНЗ Черкассы

Первая лига (3): Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов

Вторая лига (1): Локомотив Киев

Оставшиеся два матча 1/8 финала пройдут 30 октября. Впервые в истории на стадии 1/8 финала принимает участие аматорский клуб – Агротех Тышковка, его соперником в 12:00 будет Феникс-Мариуполь, а 17:00 сыграют Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск.

В четвертьфиналах будет не более трех представителей элиты. В полуфинале уже гарантированно сыграет как минимум одна команда не из УПЛ. Противостояния состоят из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/8 финала, 28–30 октября

28 октября (вторник)

12:00. Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)

14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Пидлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Коновалов, 90

29 октября (среда)

12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово – 0:1

Гол: Меленчук, 51

14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 1:0

Гол: Проспер Оба, 55

18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк – 3:1

Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Лука Мейреллиш, 49

30 октября (четверг)

12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь

17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

