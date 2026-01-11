Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 января 2026, 19:49 | Обновлено 11 января 2026, 19:50
Полтава выиграла конкуренцию у клуба Первой лиги за игрока Ингульца

Александр Пятов станет игроком аутсайдера УПЛ

Полтава выиграла конкуренцию у клуба Первой лиги за игрока Ингульца
Александр Пятов

Полузащитник «Ингульца» Александр Пятов выбрал для продолжения карьеры «Полтаву».

Как сообщает UA-Футбол, клуб УПЛ провел предметные переговоры с Пятовым и фактически договорился о сотрудничестве.

У 29-летнего футболиста был другой вариант продолжения карьеры: игрок находился в шорт-листе «Феникс-Мариуполя» и мог оказаться во Львове. Но все же выбрал представителя УПЛ.

Пятов в первой части сезона отыграл за «Ингулец» 16 матчей в Первой лиге и забил два гола.

«Полтава» за первую часть сезона 2025/26 набрала девять очков и завершила ее на последнем месте в УПЛ, а «Феникс-Мариуполь» идет в зоне переходных матчей Первой лиги, имея в активе 16 очков.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» выставил на трансфер трех игроков из-за конфликта с Поворознюком.

Александр Пятов Украинская Премьер-лига Полтава трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ингулец Феникс-Мариуполь
Иван Чирко Источник: UA-Football
