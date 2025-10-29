Кубок Украины29 октября 2025, 20:07 | Обновлено 29 октября 2025, 20:10
ФОТО. Как Герреро забил победный гол для Динамо в Классическом дерби
Решающий момент матча Динамо с Шахтером случился на 79-й минуте
29 октября 2025, 20:07 | Обновлено 29 октября 2025, 20:10
29 октября в 18:00 в Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.
Киевское Динамо и донецкий Шахтер играли в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
Эдуард Герреро принес победу Динамо (2:1), забив на 79-й минуте кубкового матча.
Смотрите в картинках от Sport.ua: как это было.
ФОТО Sport.ua. Как Герреро забил победный гол для Динамо в Классическом
