Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 20:07 | Обновлено 29 октября 2025, 20:10
ФОТО. Как Герреро забил победный гол для Динамо в Классическом дерби

Решающий момент матча Динамо с Шахтером случился на 79-й минуте

29 октября в 18:00 в Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер играли в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Эдуард Герреро принес победу Динамо (2:1), забив на 79-й минуте кубкового матча.

Смотрите в картинках от Sport.ua: как это было.

МИХАЙЛЕНКО: «Физическая форма, график? Сложный график и у Шахтера, и у нас»
Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Сообщить об ошибке

