Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон и Челси устроили шоу на 7 голов в матче 1/8 финала Кубка лиги
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
29.10.2025 21:45 – FT 3 : 4
Челси
Кубок английской лиги
29 октября 2025, 23:44 | Обновлено 30 октября 2025, 00:01
150
0

Вулверхэмптон и Челси устроили шоу на 7 голов в матче 1/8 финала Кубка лиги

Пенсионеры переиграли волков со счетом 4:3 и пробились в четвертьфинал турнира

Вулверхэмптон и Челси устроили шоу на 7 голов в матче 1/8 финала Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Челси добыл непростую победу над Вулверхэмптоном в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Пенсионеры переиграли волков со счетом 4:3 на стадионе Молинью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые три гола синие забили в первом тайме. Отличились Андрей Сантос, Тайрик Джордж и Эстевао. Во второй 45-минутке Вулвз отыграл два мяча – ворота Челси поразили Толуваласе Арокодаре и Давид Моллер Волф.

Интриги добавила красная карточка, которую арбитр показал форварду Челси Лиэму Делапу на 86-й минуте. Однако гости сумели забить еще один раз – на 89-й мяч оформил Джейми Байно-Гиттенс. Окончательный счет на 90+1-й установил Волф (дубль).

Челси одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Кубка лиги. В предыдущем раунде подопечные Энцо Марески справились с Линкольном 2:1.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Вулверхэмптон – Челси – 3:4

Голы: Арокодаре, 48, Волф, 73, 90+1 – Андрей Сантос, 5, Джордж, 15, Эстевао, 41, Байно-Гиттенс, 89

Удаление: Делап, 86

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
