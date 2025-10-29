Вулверхэмптон и Челси устроили шоу на 7 голов в матче 1/8 финала Кубка лиги

Лондонский Челси добыл непростую победу над Вулверхэмптоном в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Пенсионеры переиграли волков со счетом 4:3 на стадионе Молинью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые три гола синие забили в первом тайме. Отличились Андрей Сантос, Тайрик Джордж и Эстевао. Во второй 45-минутке Вулвз отыграл два мяча – ворота Челси поразили Толуваласе Арокодаре и Давид Моллер Волф.

Интриги добавила красная карточка, которую арбитр показал форварду Челси Лиэму Делапу на 86-й минуте. Однако гости сумели забить еще один раз – на 89-й мяч оформил Джейми Байно-Гиттенс. Окончательный счет на 90+1-й установил Волф (дубль).

Челси одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Кубка лиги. В предыдущем раунде подопечные Энцо Марески справились с Линкольном 2:1.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Вулверхэмптон – Челси – 3:4

Голы: Арокодаре, 48, Волф, 73, 90+1 – Андрей Сантос, 5, Джордж, 15, Эстевао, 41, Байно-Гиттенс, 89

Удаление: Делап, 86