29 октября лондонский Челси добыл волевую победу над командой Вулверхэмптон в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Пенсионеры переиграл волков со счетом 4:3 на стадионе Молинью и пробились в следующий раунд турнира, где встретятся с Кардиффом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма синие побеждали 3:0, но в итоге только с минимальным перевесом сумели обыграть Вулвз.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Вулверхэмптон – Челси – 3:4

Голы: Арокодаре, 48, Волф, 73, 90+1 – Андрей Сантос, 5, Джордж, 15, Эстевао, 41, Байно-Гиттенс, 89

Удаление: Делап, 86

Видеообзор матча