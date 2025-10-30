Вулверхэмптон – Челси – 3:4. Драма – едва не отдали с 3:0. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26
29 октября лондонский Челси добыл волевую победу над командой Вулверхэмптон в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Пенсионеры переиграл волков со счетом 4:3 на стадионе Молинью и пробились в следующий раунд турнира, где встретятся с Кардиффом.
После первого тайма синие побеждали 3:0, но в итоге только с минимальным перевесом сумели обыграть Вулвз.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября
Вулверхэмптон – Челси – 3:4
Голы: Арокодаре, 48, Волф, 73, 90+1 – Андрей Сантос, 5, Джордж, 15, Эстевао, 41, Байно-Гиттенс, 89
Удаление: Делап, 86
Видеообзор матча
События матча
