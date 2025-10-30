Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Челси – 3:4. Драма – едва не отдали с 3:0. Видео голов
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
29.10.2025 21:45 – FT 3 : 4
Челси
Кубок английской лиги
30 октября 2025, 05:48
Вулверхэмптон – Челси – 3:4. Драма – едва не отдали с 3:0. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26

Вулверхэмптон – Челси – 3:4. Драма – едва не отдали с 3:0. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября лондонский Челси добыл волевую победу над командой Вулверхэмптон в матче 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Пенсионеры переиграл волков со счетом 4:3 на стадионе Молинью и пробились в следующий раунд турнира, где встретятся с Кардиффом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма синие побеждали 3:0, но в итоге только с минимальным перевесом сумели обыграть Вулвз.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/8 финала, 29 октября

Вулверхэмптон – Челси – 3:4

Голы: Арокодаре, 48, Волф, 73, 90+1 – Андрей Сантос, 5, Джордж, 15, Эстевао, 41, Байно-Гиттенс, 89

Удаление: Делап, 86

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Давид Вольфе (Вулверхэмптон).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Челси).
86’
Лиам Делап (Челси) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Вольфе (Вулверхэмптон), асcист Эммануэль Агбаду.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Вулверхэмптон), асcист Хван Хи Чан.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси), асcист Андрей Сантос.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси), асcист Джейми Байно-Гиттенс.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Челси), асcист Джейми Байно-Гиттенс.
Вулверхэмптон удаление (красная карточка) Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Вулверхэмптон - Челси Лиам Делап Андрей Сантос Эстевао Виллиан Джейми Байно-Гиттенс Толу Арокодаре Тайрик Джордж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
