Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Матч начнется 29 октября в 21:45 по Киеву
В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Вулверхэмптоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Вулверхэмптон
«Волки» в этом сезоне совсем разочаровывают своих болельщиков. За 9 игр чемпионата клуб набрал всего 2 очка (благодаря ничьим против «Тоттенгема» и «Брайтона»), поэтому пока занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной зоны коллектив отделяет 6 зачетных пунктов.
Чуть лучше смотрится «Вулверхэмптон» в Кубке английской лиги. В 1/32 финала турнира клуб 3:2 обыграл «Вест Хэм», а в следующем раунде победил «Эвертон» со счетом 2:0.
Челси
Гораздо более уверенных результатов ждали от действующих чемпионов мира в текущем сезоне. После 9 туров АПЛ лондонцы имеют на счету 14 очков и занимают 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако от топ-5 команду отделяет немного – всего 2 балла. Выступления в Лиге чемпионов «синие» начали с поражения 3:1 против «Баварии», однако в дальнейшем смогли минимально одолеть «Бенфику» и разгромить «Аякс» со счетом 5:1.
Путь в Кубке английской лиги «Челси» начал с 1/16 финала, где со счетом 1:2 обыграл «Линкольн» из Первой лиги.
Личные встречи
В последних 5-х играх неожиданно преимущество имеет «Вулверхэмптон». На счету команды 3 победы, в то же время «Челси» за этот отрезок имеет только 2 выигрыша.
Интересные факты
- «Вулверхэмптон» пропустил 19 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
- В последних 11 матчах «Вулверхэмптон» лишь раз сохранил ворота сухими.
- «Челси» отличился 17 голами в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По информации источника, киевский клуб заинтересован в услугах 19-летнего Дье Калонджи
Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова