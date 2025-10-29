В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Вулверхэмптоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Вулверхэмптон

«Волки» в этом сезоне совсем разочаровывают своих болельщиков. За 9 игр чемпионата клуб набрал всего 2 очка (благодаря ничьим против «Тоттенгема» и «Брайтона»), поэтому пока занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной зоны коллектив отделяет 6 зачетных пунктов.

Чуть лучше смотрится «Вулверхэмптон» в Кубке английской лиги. В 1/32 финала турнира клуб 3:2 обыграл «Вест Хэм», а в следующем раунде победил «Эвертон» со счетом 2:0.

Челси

Гораздо более уверенных результатов ждали от действующих чемпионов мира в текущем сезоне. После 9 туров АПЛ лондонцы имеют на счету 14 очков и занимают 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако от топ-5 команду отделяет немного – всего 2 балла. Выступления в Лиге чемпионов «синие» начали с поражения 3:1 против «Баварии», однако в дальнейшем смогли минимально одолеть «Бенфику» и разгромить «Аякс» со счетом 5:1.

Путь в Кубке английской лиги «Челси» начал с 1/16 финала, где со счетом 1:2 обыграл «Линкольн» из Первой лиги.

Личные встречи

В последних 5-х играх неожиданно преимущество имеет «Вулверхэмптон». На счету команды 3 победы, в то же время «Челси» за этот отрезок имеет только 2 выигрыша.

Интересные факты

«Вулверхэмптон» пропустил 19 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

В последних 11 матчах «Вулверхэмптон» лишь раз сохранил ворота сухими.

«Челси» отличился 17 голами в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.