Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
29.10.2025 21:45 - : -
Челси
Англия
28 октября 2025, 16:05 | Обновлено 28 октября 2025, 16:06
Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

