Арда ТУРАН: «Под давлением потеряли нашу сдержанность и концентрацию»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 1/8 финала Кубка Украины с «Динамо» (1:2):

– Прежде всего, поздравляю «Динамо» Киев с победой в этом напряженном противостоянии, и я надеюсь, что уже в ближайшем будущем мы сможем снова вернуться к подобным матчам в классическом дерби с 40 тысячами или даже больше болельщиков на украинских стадионах. Что касается игры, то считаю, что первые 15 минут с нашей стороны были невероятными – я полностью доволен тем, как игроки выполняли установки, которые я дал на этот матч. Возможно, они могли выбрать на эти 15 минут лучшие бутсы и правильнее реализовать те моменты, которые у нас возникали.

Потом мы потеряли какую-то нашу здоровую сдержанность и под давлением атак соперника во втором тайме немного потеряли концентрацию. В футболе так работает: когда позволяешь сопернику создавать моменты, он очень часто ими пользуется. Особенно соперник такого уровня. С другой стороны, мы не смогли реализовать те возможности, которые возникали у нас. Я крайне расстроен, но мы должны оставить грусть позади и двигаться дальше, к следующему противостоянию. Что касается последних 15 минут матча, то у меня будет серьезный разговор с командой тет-а-тет в непростом формате.

– «Шахтер» доминировал в определенных отрезках, однако не смог это реализовать. Это нехватка опыта или концентрации?

– Перед ответом на ваш вопрос хочу отметить судейство: сегодня оно действительно было на высоком уровне. И мы должны хвалить судей, когда они очень хорошо делают свою работу. Да, мы можем их критиковать, когда недовольны теми или иными их решениями, но сегодня я полностью доволен уровнем судейства. Так что нужно поблагодарить главного арбитра и его ассистентов.

Что касается вашего вопроса, как я уже сказал, футбол заключается в том, чтобы уметь использовать созданные моменты наилучшим образом. Я бы не сказал, что это результат потери концентрации, больше согласен с вашей тезой, что это определенная нехватка опыта, потому что наша команда действительно молодая.

И, конечно, это сказывается, когда играешь против такого соперника, как «Динамо», особенно на их поле, когда они чувствуют поддержку родных трибун и создают давление. К сожалению, сегодня мы до конца не смогли правильно справиться с этим давлением. Конечно, такие игры дают отличный опыт на будущее, но я бы предпочел получить этот опыт через победу. К сожалению для нас, сегодня мы получаем его через болезненное поражение.

– До пропущенного мяча ваша команда имела полное преимущество и доминировала на поле. После пропущенного мяча она отошла назад и отдала инициативу сопернику. Это была ваша установка или команда сама так решила?

– Мы всегда стараемся развивать нашу игру именно таким образом – за счет доминирования на мяче, создания как можно большего количества моментов и дальнейшей их реализации. К сожалению, сегодня мы не смогли полностью реализовать этот игровой план. Соперник действительно лучше выглядел в ситуациях один в один, довольно хорошо сегодня выглядел и в контактной борьбе.

Мы проведем анализ игры и попытаемся сделать полезные выводы из того наказания, которое мы получили за то, что не следовали всем постулатам нашей игры на протяжении всех 90 минут. И да, я с вами полностью согласен: то, что произошло сегодня на определенном отрезке матча, беспокоит меня и заставляет очень внимательно проанализировать после игры произошедшее.

– В каждом матче «Шахтер» создает моменты, но не может их реализовать. Как вы считаете, насколько велика в этом роль ухода Судакова и Кевина?

– Они оба – невероятные исполнители и вместе с тем действительно замечательные люди, фантастические ребята. Но пришло время оставить этот этап жизни в прошлом. Они достигли определенного уровня, захотели расти и улучшать свои карьерные возможности – мы это уважаем и предоставили им такую возможность в конце последнего трансферного окна. Сейчас у нас есть целая плеяда исполнителей, также молодых и талантливых, которые обладают большим потенциалом, в который я верю.

Конечно, им не хватает опыта, который приобретается в таких поединках, как сегодняшнее классическое дерби. Иногда он приходит через уверенные победы, иногда – через болезненные поражения. Да, я полностью согласен с вашим утверждением, что нам не хватает точности в реализации тех возможностей, которые мы создаем в последней трети поля. Мы осознаем эту проблему и работаем над ней в последнее время. Я уверен, что мои ребята со временем смогут сделать правильные выводы и улучшить этот аспект нашей игры.