Коронавирус и футболисты. Заражены Артета, Гарай и другие (обновляется)

В мире продолжается пандемия коронавируса COVID-19, жертвами которого уже стали некоторые известные футболисты, тренеры и владельцы клубов.

16.03. Защитник Валенсии Мангала заражен коронавирусом. Футболист проходит лечение дома.

15.03. Коронавирус обнаружен у защитника «Валенсии» Эсекиля Гарая.

15.03. В Валенсии обнаружено пять случаев заражения коронавирусом.

14.03. Еще у двух игроков «Фиорентины» обнаружен коронавирус — у Патрика Кутроне и Германа Пеццеллы. Также заразился физиотерапевт команды Стефано Даинелли.

13.03. Еще один случай коронавируса в Серии А. Теперь - у сербского форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

13.03. Вслед за Маноло Габбьядини заразились еще четыре игрока «Сампдории»: Альбин Экдал, Омар Колли, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсби.

13.03. Коронавирус обнаружен у игрока «Челси». Пострадал 19-летний вингер Каллум Хадсон-Одои.

13.03. Не уберегся от коронавируса главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета.

12.03. Коронавирус был обнаружен у форварда «Сампдории» Маноло Габьяддини.

12.03. Туринский «Ювентус» официально заявил, что коронавирус выявлен у 25-летнего итальянского защитника Даниэле Ругани. Итальянский клуб в полном составе ушел на карантин.

10.03. Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Фореста» Евангелос Маринакис сообщил, что у него обнаружен коронавирус.