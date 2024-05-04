Фанаты Арсенала отреагировал на очередное непопадание Зинченко в старт

В 14:30 по киевскому времени на поле лондонском «Эмирейтс Стэдиум» начнется матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Арсенал» и «Борнмут».

Как известно, уже известны составы, в которых команды начнут встречу.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко в стартовый состав своей команды не попал – он начнет матч на скамейке запасных. Также нет в старте «канониров» среди прочего Габриэла Жезуса и Габриэла Мартинелли.

Фанаты «канониров» не остались в стороне от этого факта и поделились в соцсетях клуба своим мнением:

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Arsenal Remontada: «Сейчас мы находимся на той стадии, когда Жезус, Мартинелли и Зинченко не всегда выходят в стартовом составе, а мы спокойно к этому относимся. Вот это да!»

Ojo Henry Opeyemi: «Жезус и Мартинелли, а также Зинченко будет не хватать. Но ничего! Вперед, канониры!»

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