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Англия
04 мая 2024, 14:09 | Обновлено 04 мая 2024, 14:22
1746
2

Фанаты Арсенала отреагировал на очередное непопадание Зинченко в старт

Украинец матч против «Борнмута» начнет в запасе

04 мая 2024, 14:09 | Обновлено 04 мая 2024, 14:22
1746
2
Фанаты Арсенала отреагировал на очередное непопадание Зинченко в старт
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В 14:30 по киевскому времени на поле лондонском «Эмирейтс Стэдиум» начнется матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Арсенал» и «Борнмут».

Как известно, уже известны составы, в которых команды начнут встречу.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко в стартовый состав своей команды не попал – он начнет матч на скамейке запасных. Также нет в старте «канониров» среди прочего Габриэла Жезуса и Габриэла Мартинелли.

Фанаты «канониров» не остались в стороне от этого факта и поделились в соцсетях клуба своим мнением:

Olympic Esporte: «Хороший состав»

Arsenal Remontada: «Сейчас мы находимся на той стадии, когда Жезус, Мартинелли и Зинченко не всегда выходят в стартовом составе, а мы спокойно к этому относимся. Вот это да!»

Ojo Henry Opeyemi: «Жезус и Мартинелли, а также Зинченко будет не хватать. Но ничего! Вперед, канониры!»

Solicitor At Large: «Даже в таком составе легкая победа. Сака – хет-трик, а Эдегор – мастер-класс»

Anuradha Mishra (Modi's Family): «Жду крупной победы»

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Борнмут чемпионат Англии по футболу Микель Артета фанаты Габриэл Жезус Габриэл Мартинелли
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 2
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anacreon
Так. Посадили не тільки Зіну. Артета посадив і міцних гравців старту минулого сезону - Жезуса і  Мартінеллі.
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