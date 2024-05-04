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  4. Арсенал и Борнмут назвали составы. Сыграет ли Зинченко против Забарного?
Англия
04 мая 2024, 13:35 | Обновлено 04 мая 2024, 13:53
515
4

Арсенал и Борнмут назвали составы. Сыграет ли Зинченко против Забарного?

Команды проведут матч 36-го тура сезона-2023/2024

04 мая 2024, 13:35 | Обновлено 04 мая 2024, 13:53
515
4
Арсенал и Борнмут назвали составы. Сыграет ли Зинченко против Забарного?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В 14:30 по киевскому времени на поле лондонской арены «Эмирейтс Стэдиум» начнется матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Арсенал» и «Борнмут».

Стали известны составы, в которых команды начнут встречу.

Украинский защитник лондонских «канониров» Александр Зинченко в стартовый состав своей команды не попал – он начнет игру на скамейке запасных.

А вот защитник «Борнмута» Илья Забарный находится в стартовом составе «вишен».

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место, имея 80 очков после 35 матчей. У «Борнмута» 10-я позиция и 48 пунктов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон стартовые составы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 4
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TarasTaras94
Те що у Зіни почались проблеми з ігровою практикою це може бути проблемою для збірної авжеж. З іншої сторони в Сіті йому це сильно не заважало та ще й буде що доводити 
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Harun Bakircioğlu
Уже традиционно. В опалу к Артете он попал.
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