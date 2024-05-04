Арсенал и Борнмут назвали составы. Сыграет ли Зинченко против Забарного?

В 14:30 по киевскому времени на поле лондонской арены «Эмирейтс Стэдиум» начнется матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Арсенал» и «Борнмут».

Стали известны составы, в которых команды начнут встречу.

Украинский защитник лондонских «канониров» Александр Зинченко в стартовый состав своей команды не попал – он начнет игру на скамейке запасных.

А вот защитник «Борнмута» Илья Забарный находится в стартовом составе «вишен».

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место, имея 80 очков после 35 матчей. У «Борнмута» 10-я позиция и 48 пунктов.