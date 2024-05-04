4 мая на «Эмирейтс» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда постепенно при Микеле Артете крепчает. Она все еще не обходится без спадов в середине весны. Но теперь это не превращается в затяжную полосу неудач. Кроме того, нельзя назвать вылет от Баварии провалом: давно не игравший в Лиге чемпионов клуб дошел в ней до четвертьфинала и уступил опытному, мотивированному сопернику в 1 мяч. Где была болезненная неудача, так это в АПЛ: 0:2 с Астон Виллой стоили единоличного лидерства. Впрочем, после этого Эдегор и компания с таким же счетом обыграли Вулверхэмптон, а Челси и вовсе разгромили 5:0, с дублями Хаверца (бывшим партнерам) и Уайта. Дерби Северного Лондона принесло еще 1, и важную, и просто приятную (заодно притопили врага - Тоттенхэм) победу.

Борнмут

Клуб после сохранения прописки в статусе новичка прошлого сезона пошел на смену наставника. С лета работает Андони Ираола, и при нем постоянно вишенки чередуют удачные и провальные серии довольно большой протяженности. Весну получилось начать, набрав 13 очков из 15 возможных. Но потом команда ухитрилась проиграть Лутону, а после достойных 2:2 с Манчестер Юнайтед почти не имела шансов с Астон Виллой, уступив 1:3. В матче с Вулверхэмптоном своего бывшего менеджера, О'Нила, футболисты выиграли, пусть и минимально, но доигрывая в меньшинстве. А вот Брайтон потом разгромили, забив подопечным Роберто Де Дзерби 3 гола. Это даже позволило подняться в верхнюю часть текущей турнирной таблицы.

Статистика личных встреч

В 8 последних поединках вишенкам дали набрать всего 1 очко. И то ничья датируется еще 2019-м годом. В нынешнем сезоне канониры и вовсе оформили выездной разгром 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом подопечных Микеля Артеты. Но и у гостей сейчас пик формы, так что тут напрашивается ставка на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,92).