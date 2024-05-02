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Чемпионат Англии
Арсенал
04.05.2024 14:30 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 мая 2024, 09:42 |
28
0

Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая в 14:30 матч чемпионата Англии

02 мая 2024, 09:42 |
28
0
Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 4 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Борнмут».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Борнмут
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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