Англия02 мая 2024, 09:42 |
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Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая в 14:30 матч чемпионата Англии
02 мая 2024, 09:42 |
28
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В субботу, 4 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Борнмут».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – БорнмутСмотреть трансляцию
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