Забарный не помог. Борнмут разгромно проиграл Арсеналу без Зинченко
Матч 36-го тура АПЛ закончился со счетом 3:0 в пользу канониров
В субботу, 4 мая 2024 года, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Борнмутом». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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Первый гол в матче на 45-й минуте забил Букайо Сака, реализовав пенальти, который заработал для него Кай Хаверц.
Во втором тайме преимущество «канониров» удвоил Леандро Троссард, а окончательный счет уже в компенсированное арбитром время установил Деклан Райс.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных, а его соотечественник из «Борнмута», Илья Забарный, отыграл матч от первой и до последней минуты.
АПЛ. 36-й тур. 4 мая
Арсенал - Борнмут - 3:0
Голы: Сака, 45 (пенальти), Троссард, 70, Райс, 90+7
Securing all three points in N5 ✊ pic.twitter.com/n8fLP7hR8c— Arsenal (@Arsenal) May 4, 2024
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