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  4. Забарный не помог. Борнмут разгромно проиграл Арсеналу без Зинченко
Англия
04 мая 2024, 16:34 |
375
1

Забарный не помог. Борнмут разгромно проиграл Арсеналу без Зинченко

Матч 36-го тура АПЛ закончился со счетом 3:0 в пользу канониров

04 мая 2024, 16:34 |
375
1
Забарный не помог. Борнмут разгромно проиграл Арсеналу без Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 мая 2024 года, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Борнмутом». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

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Первый гол в матче на 45-й минуте забил Букайо Сака, реализовав пенальти, который заработал для него Кай Хаверц.

Во втором тайме преимущество «канониров» удвоил Леандро Троссард, а окончательный счет уже в компенсированное арбитром время установил Деклан Райс.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных, а его соотечественник из «Борнмута», Илья Забарный, отыграл матч от первой и до последней минуты.

АПЛ. 36-й тур. 4 мая

Арсенал - Борнмут - 3:0
Голы: Сака, 45 (пенальти), Троссард, 70, Райс, 90+7

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный Арсенал - Борнмут Леандро Троссард Букайо Сака Деклан Райс
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Первый Среди Равных
Чи не варто ЗІнченку міняти клуб? Уже навіть з лави запасних не виходить. І це якось не зрозуміло і несправедливо по відношенню до нього, так як гравець він хороший. 
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