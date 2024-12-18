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  4. «Мудрик тяжело воспринимает критику». Одноклубник украинца – о скандале
Англия
18 декабря 2024, 07:10 |
2048
0

«Мудрик тяжело воспринимает критику». Одноклубник украинца – о скандале

Футболист «Челси» отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга

18 декабря 2024, 07:10 |
2048
0
«Мудрик тяжело воспринимает критику». Одноклубник украинца – о скандале
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский футболист Михаил Мудрик оказался в центре допингового скандала – вингер лондонского «Челси» отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

Одноклубник Мудрика на правах анонимности прокомментировал эту новость и рассказал о поведении игрока:

«Он чувствовал давление трансфера, это 100%. Он знал, что его могут продать. Мне нравилось, что Мудрик постоянно делал дополнительные упражнения в тренировочном зале, Михаил много тренировался всегда, но... Он тяжело воспринимает критику. Особенно со стороны болельщиков», – рассказал неназванный футболист.

Ранее сообщалось, что сборную Украины не накажут из-за допинга Мудрика. Спортивный юрист считает, что вина лежит исключительно на игроке.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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