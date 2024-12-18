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Лига чемпионов
18 декабря 2024, 06:51 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:33
138
0

Почем билеты? Шахтер призвал фанатов поддержать команду в игре с Боруссией

Матч состоится 29 января 2025 года в немецком Дортмунде

18 декабря 2024, 06:51 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:33
138
0
Почем билеты? Шахтер призвал фанатов поддержать команду в игре с Боруссией
ФК Шахтер

29 января в Германии состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд – Шахтер.

Поединок пройдет в Дортмунде на Signal Iduna Park и начнется в 21:00 по местному времени.

На официальном сайте Шахтера стартовала продажа билетов на четвертый выездной матч горняков. Стоимость – 35 евро, сектора 55–59 (каждому болельщику в возрасте от 1 года необходимо иметь собственный билет).

Все билеты являются именными. Происходит проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая во время оформления, совпадала с указанной в удостоверении (фото / скан паспорта каждого болельщика нужно прикрепить). После оформления билета изменить данные невозможно.

После оплаты заказа на сайте Шахтера электронные билеты в pdf-формате в течение 3 рабочих дней будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке.

Следует обратить внимание: наличие ID / паспорта на стадионе обязательно; все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, ведь на стадион с чемоданами / рюкзаками вход запрещен; повторный проход на стадион запрещен; обмен и возврат билета невозможны.

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Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд Лига чемпионов билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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