Шахтер продает билеты на матч против Бреста в Лиге чемпионов

22 января 2025 года на «Арене АуфШальке» («Фельтинс-Арене») в Гельзенкирхене состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» – «Брест». Начало игры – в 18:45 по местному времени.

Продолжается свободная продажа билетов для всех желающих. Купить их можно на официальном сайте донецкого Шахтера.

В наличии билеты категории Public – от 41 евро, VIP-категории – от 299 евро. Продолжает действовать динамическая система ценообразования: при уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может расти.

Получить дополнительную информацию о приобретении VIP-билетов можно на официальном сайте клуба. Команда горняков ждет болельщиков на матче «Шахтера» в Лиге чемпионов УЕФА в Гельзенкирхене.