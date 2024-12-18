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Лига чемпионов
18 декабря 2024, 07:05 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:33
96
0

Шахтер продает билеты на матч против Бреста в Лиге чемпионов

Матч состоится 22 января 2025 года в немецком Гельзенкирхене

18 декабря 2024, 07:05 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:33
96
0
Шахтер продает билеты на матч против Бреста в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

22 января 2025 года на «Арене АуфШальке» («Фельтинс-Арене») в Гельзенкирхене состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» – «Брест». Начало игры – в 18:45 по местному времени.

Продолжается свободная продажа билетов для всех желающих. Купить их можно на официальном сайте донецкого Шахтера.

В наличии билеты категории Public – от 41 евро, VIP-категории – от 299 евро. Продолжает действовать динамическая система ценообразования: при уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может расти.

Получить дополнительную информацию о приобретении VIP-билетов можно на официальном сайте клуба. Команда горняков ждет болельщиков на матче «Шахтера» в Лиге чемпионов УЕФА в Гельзенкирхене.

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билеты Шахтер Донецк Лига чемпионов Брест (Франция)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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