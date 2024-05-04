Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Борнмут со счетом 3:0. Команда сыграла без Александра Зинченко. Лондонцы лидируют в таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на 4 очка.

Однако у манчестерцев есть два матча в запасе.

В составе Борнмута весь матч отыграл Илья Забарный.

АПЛ. 36-й тур

Арсенал - Борнмут - 3:0

Голы: Сака, 45 (пенальти), Троссард, 70, Райс, 90+7