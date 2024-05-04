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Чемпионат Англии
Арсенал
04.05.2024 14:30 – FT 3 : 0
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2024, 17:50 | Обновлено 04 мая 2024, 18:20
312
0

Арсенал – Борнмут – 3:0. Лондонцы держат темп в битве за титул. Обзор матча

Команда лидирует за два тура до конца чемпионата

04 мая 2024, 17:50 | Обновлено 04 мая 2024, 18:20
312
0
Арсенал – Борнмут – 3:0. Лондонцы держат темп в битве за титул. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Борнмут со счетом 3:0. Команда сыграла без Александра Зинченко. Лондонцы лидируют в таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на 4 очка.

Однако у манчестерцев есть два матча в запасе.

В составе Борнмута весь матч отыграл Илья Забарный.

АПЛ. 36-й тур

Арсенал - Борнмут - 3:0
Голы: Сака, 45 (пенальти), Троссард, 70, Райс, 90+7

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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