Англия04 мая 2024, 17:50 | Обновлено 04 мая 2024, 18:20
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Арсенал – Борнмут – 3:0. Лондонцы держат темп в битве за титул. Обзор матча
Команда лидирует за два тура до конца чемпионата
04 мая 2024, 17:50 | Обновлено 04 мая 2024, 18:20
312
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Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Борнмут со счетом 3:0. Команда сыграла без Александра Зинченко. Лондонцы лидируют в таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на 4 очка.
Однако у манчестерцев есть два матча в запасе.
В составе Борнмута весь матч отыграл Илья Забарный.
АПЛ. 36-й тур
Арсенал - Борнмут - 3:0
Голы: Сака, 45 (пенальти), Троссард, 70, Райс, 90+7
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
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