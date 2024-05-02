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  4. АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
Англия
02 мая 2024, 23:36 |
209
1

АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут

Команда Почеттино победила в дерби

02 мая 2024, 23:36 |
209
1
АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» в перенесенном матче 26-го тура АПЛ в дерби уверенно обыграл «Тоттенхэм». Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе команды Маурисио Почеттино на матч и провел на поле 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи уже при счете 2:0 в пользу «Синих».

АПЛ. 26-й тур (перенесенный матч)

Челси – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Чалоба 24, Джексон 72

«Челси» благодаря этой победе набрал 51 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» пятый с 60 баллами и 7-очковым отставанием от зоны Лиги чемпионов.

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Английская Премьер-лига Челси Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм Михаил Мудрик
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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