АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
Команда Почеттино победила в дерби
«Челси» в перенесенном матче 26-го тура АПЛ в дерби уверенно обыграл «Тоттенхэм». Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе команды Маурисио Почеттино на матч и провел на поле 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи уже при счете 2:0 в пользу «Синих».
АПЛ. 26-й тур (перенесенный матч)
Челси – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Чалоба 24, Джексон 72
«Челси» благодаря этой победе набрал 51 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» пятый с 60 баллами и 7-очковым отставанием от зоны Лиги чемпионов.
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