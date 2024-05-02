АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут

«Челси» в перенесенном матче 26-го тура АПЛ в дерби уверенно обыграл «Тоттенхэм». Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе команды Маурисио Почеттино на матч и провел на поле 75 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи уже при счете 2:0 в пользу «Синих».

АПЛ. 26-й тур (перенесенный матч)

Челси – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Чалоба 24, Джексон 72

«Челси» благодаря этой победе набрал 51 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» пятый с 60 баллами и 7-очковым отставанием от зоны Лиги чемпионов.