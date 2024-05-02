Мудрик сыграет? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Тоттенхэм

Сегодня, 2 мая «Челси» Михаила Мудрика в матче 35-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

Мудрик выйдет в основном составе «Челси» на матч.

Составы команд:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Бадиашиль, Чалоба, Гилкрист, Кайседо, Галлахер, Мудрик, Палмер, Мадуэке, Джексон

«Тоттенхэм»: Викарио, Эмерсон, ван де Вен, Ромеро, Порро, Сарр, Биссума, Сон Хын Мин, Кулусевски, Джонсон, Ришарлисон