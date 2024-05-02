Англия02 мая 2024, 20:41 |
1994
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Мудрик сыграет? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Тоттенхэм
Украинский вингер выйдет на поле с первых минут
02 мая 2024, 20:41 |
1994
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Сегодня, 2 мая «Челси» Михаила Мудрика в матче 35-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.
Мудрик выйдет в основном составе «Челси» на матч.
Составы команд:
«Челси»: Санчес, Кукурелья, Бадиашиль, Чалоба, Гилкрист, Кайседо, Галлахер, Мудрик, Палмер, Мадуэке, Джексон
«Тоттенхэм»: Викарио, Эмерсон, ван де Вен, Ромеро, Порро, Сарр, Биссума, Сон Хын Мин, Кулусевски, Джонсон, Ришарлисон
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