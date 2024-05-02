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  4. Мудрик сыграет? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Тоттенхэм
Англия
02 мая 2024, 20:41 |
1994
0

Мудрик сыграет? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Тоттенхэм

Украинский вингер выйдет на поле с первых минут

02 мая 2024, 20:41 |
1994
0
Мудрик сыграет? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 2 мая «Челси» Михаила Мудрика в матче 35-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

Мудрик выйдет в основном составе «Челси» на матч.

Составы команд:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Бадиашиль, Чалоба, Гилкрист, Кайседо, Галлахер, Мудрик, Палмер, Мадуэке, Джексон

«Тоттенхэм»: Викарио, Эмерсон, ван де Вен, Ромеро, Порро, Сарр, Биссума, Сон Хын Мин, Кулусевски, Джонсон, Ришарлисон

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Челси Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Premier League
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