2 мая на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Челси – Тоттенхэм

Челси

Команда, с одной стороны, достойно проявила себя в турнирах на вылет. Но при этом она в итоге закончила обидными поражениями. В самом конце зимы в финале Кубка Лиги синие азартно атаковали большую часть поединка ворота Ливерпуля. Но так и не забили и пропустили в экстра-тайме. В середине апреля подопечные Почеттино вернулись на Уэмбли, правда, в рамках полуфинального раунда кубка страны. Соперником был Манчестер Сити. Фаворита тоже гоняли вовсю, но Николас Джексон с компанией запороли массу моментов, а Бернарду Силва в концовке свой редкий шанс реализовал. В итоге Мудрик и компания сосредоточились только на АПЛ. К тому моменту было понятно, что лигочемпионовский квартет недостижим, но были шансы хотя бы в зону еврокубков пробиться. Но уж очень сложен был график. Неделю назад играли с Арсеналом - и пережили унизительный разгром 0:5. На таком фоне 2:2 в субботу с Астон Виллой уже было чуть ли не прогрессом.

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне резко сдал позиции: после 4-го, лигочемпионовского места откатился за пределы зоны еврокубков вообще. И перед новым менеджером, Постекоглу, ставилась задача вернуться в квартет, причем она усложнилась уходом Харри Кейна. И, хотя ранее менеджер не работал в топ-чемпионатах, он мощно дебютировал в АПЛ. Этот медовый месяц закончился, и потом было немало проблем. В итоге к середине весны стало понятно, что финишная прямая превращается в гонку 1 на 1 с Астон Виллой, и только победитель возьмет 4-е, лигочемпионовское место. Дерби Северного Лондона с Арсеналом закончилось 2:3, и осечка может стать роковой, отставание от соперника выросло.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне шпоры прервали серию поражений в очных поединках, набрав с соседом 4 очка. Но в ноябре они дома уступили пенсионерам 1:4.

Прогноз

GGBEt считает синих фаворитами. Но они не выглядят увереннее и сильнее своего противника - гости не проиграют (коэффициент - 1,74).