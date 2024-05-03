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03 мая 2024, 01:21 | Обновлено 03 мая 2024, 01:44
309
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я впервые в этом сезоне настолько счастлив»

Коуч «Челси» доволен победой над «Тоттенхэмом»

03 мая 2024, 01:21 | Обновлено 03 мая 2024, 01:44
309
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я впервые в этом сезоне настолько счастлив»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0). Лондонское дерби проходило 2 мая. Это был перенесенный поединок 26-го тура АПЛ.

«Мы верим в наших игроков, и даже в текущих обстоятельствах мы действительно считаем, что у нас есть возможность показать, что мы верим в нашу работу, нашу философию. Отдаю честь футболистам. Они хорошо отнеслись к этой игре, отлично играли в первом тайме, защищались.

Думаю, впервые в этом сезоне я настолько счастлив, потому что это тот момент, когда команда после 10 месяцев работы начала осознавать, что нам нужно бороться. И сегодня мы здорово это делали.

Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное – ощущение. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо выполняем свою работу.

Тяжело каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием, что меня судят. Но не мне решать, быть мне здесь или не быть. Если мы хотим войти в историю «Челси», нам еще многое предстоит сделать. Посмотрим, будет ли у нас время на то, чтобы идти по этому пути», – сказал аргентинский специалист.

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Маурисио Почеттино Челси Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Руслан Травкин Источник: Sky Sports
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