У кого 7.9? Стала известна оценка Мудрика за дерби с Тоттенхэмом в АПЛ

В четверг, 2 мая, состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Тоттенхэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась победой «Челси» со счетом 2:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в старте и провел на поле 75 минут. После завершения поединка авторитетный портал WhoScored оценил выступление украинского футболиста в 7.4 балла – восьмая самая высокая оценка в матче.

Главным героем матча стал нападающий «Челси» Николас Джексон, забивший гол и получивший от WhoScored самую высокую оценку за поединок – 7.9.

Оценки матча Челси – Тоттенхэм от WhoScored