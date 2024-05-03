У кого 7.9? Стала известна оценка Мудрика за дерби с Тоттенхэмом в АПЛ
Украинский вингер провел на поле 75 минут
В четверг, 2 мая, состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Тоттенхэм».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась победой «Челси» со счетом 2:0.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в старте и провел на поле 75 минут. После завершения поединка авторитетный портал WhoScored оценил выступление украинского футболиста в 7.4 балла – восьмая самая высокая оценка в матче.
Главным героем матча стал нападающий «Челси» Николас Джексон, забивший гол и получивший от WhoScored самую высокую оценку за поединок – 7.9.
Оценки матча Челси – Тоттенхэм от WhoScored
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