Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 7.9? Стала известна оценка Мудрика за дерби с Тоттенхэмом в АПЛ
Англия
03 мая 2024, 00:16 |
1301
0

У кого 7.9? Стала известна оценка Мудрика за дерби с Тоттенхэмом в АПЛ

Украинский вингер провел на поле 75 минут

03 мая 2024, 00:16 |
1301
0
У кого 7.9? Стала известна оценка Мудрика за дерби с Тоттенхэмом в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 2 мая, состоялся перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Тоттенхэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась победой «Челси» со счетом 2:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в старте и провел на поле 75 минут. После завершения поединка авторитетный портал WhoScored оценил выступление украинского футболиста в 7.4 балла – восьмая самая высокая оценка в матче.

Главным героем матча стал нападающий «Челси» Николас Джексон, забивший гол и получивший от WhoScored самую высокую оценку за поединок – 7.9.

Оценки матча Челси – Тоттенхэм от WhoScored

По теме:
В Динамо назвали лучшего игрока матча УПЛ против Вереса
АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
Челси нацелился на ключевого игрока Эвертона
WhoScored лучший игрок оценки Николас Джексон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Тоттенхэм
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Футбол | 02 мая 2024, 12:21 7
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины

Наставник может не доработать до конца сезона

Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Волейбол | 02 мая 2024, 09:31 28
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры

Команду ждет выступление в Золотой Евролиге

Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Футбол | 02.05.2024, 06:35
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Капитан Руха отправился на матч в Александрию
Футбол | 02.05.2024, 21:11
Капитан Руха отправился на матч в Александрию
Капитан Руха отправился на матч в Александрию
Президент Вереса: «Шансы на сохранение места в УПЛ у нас есть»
Футбол | 02.05.2024, 19:25
Президент Вереса: «Шансы на сохранение места в УПЛ у нас есть»
Президент Вереса: «Шансы на сохранение места в УПЛ у нас есть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 59
Футбол
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 2
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 15
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2024, 10:00 7
Хоккей
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем