Англия02 мая 2024, 21:30 |
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Челси – Тоттенхэм. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 мая в 21:30 матч чемпионата Англии
02 мая 2024, 21:30 |
1676
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В четверг, 2 мая, состоится перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Тоттенхэм».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).
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Комментарии 4
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Мішаня це дотепний форвард-жартівник. дякую тобі, науковець з аргентини, що постійно впроваджуєш в життя мої поради і настанови !!
Тут вєрнячок - Челсі гол в першому та Челсі ІТБ 1. Рахунок 3:0.
....гем чи ...хем пишіть вже однаково.
Запасний буде грати чи ні?
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