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  4. Челси – Тоттенхэм. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
02.05.2024 21:30 – 45+ 1 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 мая 2024, 21:30 |
1676
4

Челси – Тоттенхэм. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 мая в 21:30 матч чемпионата Англии

02 мая 2024, 21:30 |
1676
4
Челси – Тоттенхэм. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 2 мая, состоится перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Тоттенхэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Тоттенхэм
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События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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KirTheKing
Мішаня це дотепний форвард-жартівник. дякую тобі, науковець з аргентини, що постійно впроваджуєш в життя мої поради і настанови !!
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0
Remark
Тут вєрнячок - Челсі гол в першому та Челсі ІТБ 1. Рахунок 3:0.
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0
Олег Данильченко
....гем чи ...хем  пишіть вже однаково. 
Ответить
0
Remark
Запасний буде грати чи ні?
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-1
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