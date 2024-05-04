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  4. Форвард Динамо установил бомбардирский рекорд в юношеском чемпионате
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 20:21 |
1496
0

Форвард Динамо установил бомбардирский рекорд в юношеском чемпионате

Матвей Пономаренко продолжает забивать в чемпионате U-19

04 мая 2024, 20:21 |
1496
0
Форвард Динамо установил бомбардирский рекорд в юношеском чемпионате
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко в матче юношеского чемпионата Украины забил в ворота Колоса и оформил свой 22-гол в сезоне U-19.

Этот мяч вывел Пономаренко на первую позицию в истории юношеских чемпионатов по голам за один сезон. И у игрока еще есть три тура для улучшения результата.

Недавно Пономаренко забил свой первый гол за основную команду в УПЛ.

Лучшие бомбардиры чемпионатов U19

1. Матвей Пономаренко («Динамо») – 22 (2023/2024, сезон продолжается)

2. Абдулла Абдулаев («Шахтер») – 21 (2019/2020)

3. Артем Бондаренко («Шахтер») – 20 (2018/2019)

4-6. Михаил Плахотнюк («Черноморец») – 19 (2016/2017)

4-6. Кирилл Попов («Динамо») – 19 (2020/2021)

4-6. Владислав Ванат («Динамо») – 19 (2019/2020)

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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