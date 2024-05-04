Форвард Динамо установил бомбардирский рекорд в юношеском чемпионате

Форвард Динамо Матвей Пономаренко в матче юношеского чемпионата Украины забил в ворота Колоса и оформил свой 22-гол в сезоне U-19.

Этот мяч вывел Пономаренко на первую позицию в истории юношеских чемпионатов по голам за один сезон. И у игрока еще есть три тура для улучшения результата.

Недавно Пономаренко забил свой первый гол за основную команду в УПЛ.

Лучшие бомбардиры чемпионатов U19

1. Матвей Пономаренко («Динамо») – 22 (2023/2024, сезон продолжается)

2. Абдулла Абдулаев («Шахтер») – 21 (2019/2020)

3. Артем Бондаренко («Шахтер») – 20 (2018/2019)

4-6. Михаил Плахотнюк («Черноморец») – 19 (2016/2017)

4-6. Кирилл Попов («Динамо») – 19 (2020/2021)

4-6. Владислав Ванат («Динамо») – 19 (2019/2020)