Форвард Динамо установил бомбардирский рекорд в юношеском чемпионате
Матвей Пономаренко продолжает забивать в чемпионате U-19
Форвард Динамо Матвей Пономаренко в матче юношеского чемпионата Украины забил в ворота Колоса и оформил свой 22-гол в сезоне U-19.
Этот мяч вывел Пономаренко на первую позицию в истории юношеских чемпионатов по голам за один сезон. И у игрока еще есть три тура для улучшения результата.
Недавно Пономаренко забил свой первый гол за основную команду в УПЛ.
Лучшие бомбардиры чемпионатов U19
1. Матвей Пономаренко («Динамо») – 22 (2023/2024, сезон продолжается)
2. Абдулла Абдулаев («Шахтер») – 21 (2019/2020)
3. Артем Бондаренко («Шахтер») – 20 (2018/2019)
4-6. Михаил Плахотнюк («Черноморец») – 19 (2016/2017)
4-6. Кирилл Попов («Динамо») – 19 (2020/2021)
4-6. Владислав Ванат («Динамо») – 19 (2019/2020)
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