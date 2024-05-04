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  4. Артета поделился главной надеждой в чемпионской борьбе в АПЛ
Англия
04 мая 2024, 11:15 | Обновлено 04 мая 2024, 11:21
287
0

Артета поделился главной надеждой в чемпионской борьбе в АПЛ

Испанец – о соперничестве с «Манчестер Сити»

04 мая 2024, 11:15 | Обновлено 04 мая 2024, 11:21
287
0
Артета поделился главной надеждой в чемпионской борьбе в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от борьбы с «Манчестер Сити» за чемпионской титул в Английской Премьер-лиге.

«Может ли «Манчестер Сити» потерять очки? В душе и сердце я на это надеюсь, да. Вы знаете, что происходит у меня внутри. Хочется просто победить, а для этого необходимо, чтобы другие потеряли очки, и на это я надеюсь.

А после [победы «Ман Сити» в своем матче] надо контролировать свои эмоции, потому что не имеет значения, что происходит в тот день. Впереди еще много матчей. Надо проявлять себя, готовиться и выигрывать следующий матч, чтобы сохранить этот импульс. Вот что мы стараемся делать.

Празднуем ли выход в Лигу чемпионов? Нет. Конечно, это первое, чего мы хотели добиться: стабильного выхода в ЛЧ. И мы вышли во второй раз подряд, а также стабильно боремся за важные трофеи. Но мы знаем, какова у нас цель, и она прямо перед нами. Посмотрим, сможем ли мы ее достичь», – рассказал Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1-е место, имея на 1 очко больше, чем у «Манчестер Сити», имеющего одну игру в запасе.

Ранее Микель Артета оценил мнение суперкомпьютера о шансах «Арсенала» на титул АПЛ.

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Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Evening Standard
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