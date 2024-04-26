Артета оценил мнение суперкомпьютера о шансах Арсенала на титул АПЛ

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 35-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», который состоится в воскресенье, 28 апреля, высказал мнение о шансах своей команды на чемпионский титул в Англии.

– Что вы думаете о суперкомпьютере, который дает 26% на вашу победу в этом сезоне АПЛ?

– Я не знаю, что сказать. Возможно, мы сможем настроить компьютер, чтобы сделать процент немного выше. Возможно, ему нужно обновить программное обеспечение, мы можем помочь ему обновить программное обеспечение и предоставить больше инструментов. Надеюсь, мы сможем это изменить, – заявил Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1-е место, имея 77 очков после 34 матчей. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 76 пунктов после 33 игр. Замыкает топ-3 «Ливерпуль», имеющий 74 очка после 34 поединков.