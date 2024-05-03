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Испания
03 мая 2024, 12:33 |
3309
0

Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина

«Манчестер Юнайтед» нацелился на украинского вратаря

03 мая 2024, 12:33 |
3309
0
Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, Лунин пока не решил, продлевать ли с клубом контракт, действующий до 2025 года, украинский вратарь не хочет оставаться в тени Тибо Куртуа. Ситуацией готов воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который уже сделал «Реалу» предложение по трансферу Андрея. Отмечается, что «сливочные» будут готовы продать Лунина за 35 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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