Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, Лунин пока не решил, продлевать ли с клубом контракт, действующий до 2025 года, украинский вратарь не хочет оставаться в тени Тибо Куртуа. Ситуацией готов воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который уже сделал «Реалу» предложение по трансферу Андрея. Отмечается, что «сливочные» будут готовы продать Лунина за 35 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».