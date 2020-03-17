Второй игрок Ювентуса подхватил коронавирус

«Ювентус» сообщил о втором случае заражения коронавирусом в команде. Болезнь обнаружили у французского полузащитника Блеза Матюиди.

Первым игроком «Ювентуса», у которого обнаружили коронавирус, был защитник Даниэле Ругани.

В нынешнем сезоне 32-летний Матюиди провел за «Ювентус» 31 матча во всех турнирах и забил 1 гол.