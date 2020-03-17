Второй игрок Ювентуса подхватил коронавирус

«Ювентус» сообщил о втором случае заражения коронавирусом в команде. Болезнь обнаружили у французского полузащитника Блеза Матюиди.
Первым игроком «Ювентуса», у которого обнаружили коронавирус, был защитник Даниэле Ругани.
В нынешнем сезоне 32-летний Матюиди провел за «Ювентус» 31 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
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Источник — ФК Ювентус
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