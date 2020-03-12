Защитник Ювентуса Ругани подхватил коронавирус

Футболист изолирован в соответствии с законом

  • 12.03.2020 01:16
  • 622 просмотра
  • 2 комментария
Защитник Ювентуса Ругани подхватил коронавирус
© Eurosport. Даниэле Ругани

У 25-летнего итальянского защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностировано заражение коронавирусом COVID-19.

«У футболиста Даниэле Ругани положительный результат на заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время заболевание протекает бессимптомно.

Футбольный клуб «Ювентус» проводит все необходимые процедуры изоляции, требуемые законом, включая выявление тех, кто контактировал с Ругани», — гласит официальное заявление клуба.

В текущем сезоне Ругани провел за «Ювентус» 7 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024-го года.

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Источник — ФК Ювентус

(3 голоса)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.03.2020 01:35
    0
    Поручик Ржевский, 12.03.2020 01:33
    А где новость про президента Олимпиакоса?
    После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
    А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
    Я удивлен, что Олимпиакос без соблюдения карантина завтра собирается играть в ЛЕ
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.03.2020 01:33
    0
    А где новость про президента Олимпиакоса?
    После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
    А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.03.2020 01:35
    0
    Поручик Ржевский, 12.03.2020 01:33
    А где новость про президента Олимпиакоса?
    После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
    А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
    Я удивлен, что Олимпиакос без соблюдения карантина завтра собирается играть в ЛЕ
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.03.2020 01:33
    0
    А где новость про президента Олимпиакоса?
    После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
    А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
    Ссылка
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