Защитник Ювентуса Ругани подхватил коронавирус

У 25-летнего итальянского защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностировано заражение коронавирусом COVID-19.

«У футболиста Даниэле Ругани положительный результат на заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время заболевание протекает бессимптомно.

Футбольный клуб «Ювентус» проводит все необходимые процедуры изоляции, требуемые законом, включая выявление тех, кто контактировал с Ругани», — гласит официальное заявление клуба.

В текущем сезоне Ругани провел за «Ювентус» 7 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024-го года.