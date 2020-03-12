Защитник Ювентуса Ругани подхватил коронавирус

У 25-летнего итальянского защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани диагностировано заражение коронавирусом COVID-19.
«У футболиста Даниэле Ругани положительный результат на заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время заболевание протекает бессимптомно.
Футбольный клуб «Ювентус» проводит все необходимые процедуры изоляции, требуемые законом, включая выявление тех, кто контактировал с Ругани», — гласит официальное заявление клуба.
В текущем сезоне Ругани провел за «Ювентус» 7 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024-го года.
Источник — ФК Ювентус
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
После матча с Арсеналом он зашёл в раздевалку к лондонцам и поблагодарил за красивую игру.
А потом выяснилось, что он больной коронавирусом...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.